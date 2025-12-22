Михаил Белоусов назначен первым замглавы администрации губернатора Самарской области
Зампредседателя правительства Самарской области Михаил Белоусов назначен первым заместителем руководителя администрации губернатора. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев сегодня, 22 декабря, на оперативном совещании в правительстве региона.
Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ
Как отметил Вячеслав Федорищев, Михаил Белоусов будет курировать вопросы взаимодействия с Центральной избирательной комиссией.
В 2026 году в Самарской области вместе с выборами депутатов в Госдумы РФ пройдут выборы в самарскую губернскую думу.
Должность зампреда областного правительства Михаил Белоусов занял в январе 2025 года, после того, как покинул пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. До 2024 года Михаил Белоусов был заместителем генерального директора ООО «Газпром газораспределение Самара».
Пост главы администрации губернатора Самарской области занимает Антон Емельяненко.