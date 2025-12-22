Банки распутают семейные узы

При переводе крупных сумм банки начали запрашивать подтверждение родственной связи клиента с получателем. Об этом сообщили «РИА Новости». О каких суммах речь? Как доказать, что ты родственник? И с чем связаны такие проверки? Выясняла Екатерина Вихарева.

Историю с заморозками переводов и вопросами о родственных связях подтверждают и собеседники “Ъ FM”. Как это выглядит? С человеком связывается сотрудник кредитной организации и уточняет, приходится ли ему получатель перевода родственником, просит назвать его полные данные, а заодно и на что планируется потратить переводимую сумму. В личную жизнь банк вмешиваться, конечно, не может, подчеркивают эксперты. Но если вдруг человек действовал под влиянием мошенников, суд встанет на сторону кредитной организации, отмечает директор технического департамента компании RTM Group Федор Музалевский. А ЦБ, по его словам, уже пятый год пытается противостоять преступникам: «Это единый подход, и он совершенствуется.

В последних изменениях появилось требование о подтверждении родственных связей при переводе крупных сумм. Но как раньше в подобных документах, так и сейчас никакой конкретики по поводу величин нет. Банки либо будут самостоятельно устанавливать сумму, которая будет считаться крупной, либо получат данные в закрытом виде от регулятора. Способы подтверждения, скорее всего, могут меняться. В ряде случаев родство может быть подтверждено тем, что вы переводите деньги человеку с такой же фамилией, то есть вряд ли это будет сильно бюрократизировано».

При переводе 50 тыс. руб. проблем не возникает, отмечают собеседники “Ъ FM”. Но не исключают, что речь просто может идти о более крупных суммах. Например, в несколько сотен тысяч по аналогии с проверкой трансакций по СБП между своими счетами. Последнее вошло в обновленный перечень признаков мошеннических операций. Он заработает с 1 января. Планомерное ужесточение контроля безналичных переводов связано с попыткой ЦБ приостановить как можно больше нелегальных трансакций. Однако преступники уже ищут лазейки и переориентируются, в частности, на безналичные расчеты, отмечает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбянцев: «При снятии средств в банкомате своей финансовой организации действуют четкие требования по лимитам — 58 тыс. за 48 часов. Если мы снимаем денежные средства в банкомате стороннего банка либо переводим на счет интернет-банка, то финансовая организация обязана спросить клиента, он это делает или нет. И когда клиент подтверждает, что действия совершаются именно им, банк обязан снять свои ограничения. На самом деле, сумма украденных денег настолько большая, что мошенники ни в коем случае не откажутся от данного способа. Поскольку ЦБ начинает ужесточать способы безналичных переводов, мошенники стараются уйти в криптовалюты и наличные».

Период охлаждения позволяет приостановить 70% мошеннических операций, говорят собеседники “Ъ FM”. В случае легитимных переводов они советуют оговаривать задержки в оплате заранее, оформлять платежное поручение в отделении банка или рассчитываться наличными. Впрочем, есть у всего этого и другая сторона — борьба с уклонением от уплаты налогов и черным налом, отмечает адвокат и основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов: «И оборот наличных берется под повышенный контроль, о чем недавно как раз говорил Владимир Путин. Интерес государства — выводить всех из серой зоны. Вопрос в том, насколько людям станет труднее сложнее совершать переводы за мелкие бытовые сделки или трансакции между родственниками. Лес рубят — щепки летят».

По итогам 2024 года, преступники похитили порядка 27 млрд руб., отмечали в ЦБ. А в 2025-м, скорее всего, не меньше, добавляют аналитики. Поэтому проверки, по их словам, по всем направлениям будут только ужесточаться.