«Почти каждое окно выходит на девятиметровую бетонную стену с колючей проволокой»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о возобновлении работы гостевого дома Walled Off в Палестине, несмотря на сложные условия и военные действия.

Пришло сообщение из Палестины, связанное на этот раз с культурой и туризмом. Отель Бэнкси Walled Off в городе Вифлеем, который закрылся после атак на Израиль 7 октября и последующих военных действий в секторе Газа, вновь открылся как «культурная платформа, несущая нарратив Палестины». Бэнкси открыл гостевой дом с названием, которое можно перевести как «Бэнкси убирает стены на западном берегу реки Иордан в 2017 году прямо напротив стены, разделяющей Израиль и Палестину». Почти каждое окно выходит на девятиметровую бетонную стену, увенчанную колючей проволокой. На сайте гостиницы этот вид рекламируется как худший вид в мире. Девятикомнатный отель функционирует как музей, художественная галерея, книжный магазин и магазин по раскраске. Вот что рассказал управляющий отелем: «Закрыть наши двери во время разрушительной атаки на Газу было нелегким решением, и теперь мы открываемся с надеждой. Через художественную галерею, благодаря выдающемуся творчеству палестинских художников, отель является живым свидетельством стойкости, идентичности и несломленного духа народа, который отказывается исчезать».

Стоимость проживания варьируется от $70 за ночь на двухъярусной кровати до $495 за роскошный президентский люкс. Более 20 оригинальных работ Бэнкси до сих пор разбросаны по всему комплексу. По состоянию на декабрь Госдеп США советовал американцам не путешествовать в сектор Газа и не рассматривать возможность поездок на западный берег и в Иерусалим из-за быстро меняющихся условий безопасности. Заявление, опубликованное на сайте отеля Walled Off еще в 2017 году, рекомендовало потенциальным гостям «ожидать вопросов о цели вашего пребывания от службы безопасности аэропорта Тель-Авива». А еще из-за близости отеля к стене никому не разрешается ходить в бассейн без разрешения израильских военных.

Дмитрий Буткевич