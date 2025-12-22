Более 300 обращений о помиловании поступило в СПЧ

Более 300 обращений с просьбами о помиловании получил президентский Совет по правам человека после встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщила член совета Ева Меркачева. По ее словам, в обращениях о помиловании просят родственники заключенных.

«Многие обращения очень трогательные, с рассказами о достоинствах и характере того, за кого просят»,— написала госпожа Меркачева в Telegram-канале.

9 декабря правозащитница попросила президента провести «новогоднее помилование». Она попросила освободить от тюремного заключения женщин, имеющих детей, и людей с инвалидностью, которые впервые привлекаются за нетяжкие и ненасильственные преступления. Владимир Путин в ответ попросил направить ему предложения по помилованию и пообещал их рассмотреть.

Полина Мотызлевская