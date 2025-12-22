Тамбовские подразделения Wildberries, «Магнита» и «Русагро» отказались проводить диспансеризацию работников

Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская на еженедельной планерке в облправительстве в понедельник, 22 декабря, заявила, что девять крупных предприятий региона отказались от предложений властей провести диспансеризацию сотрудников. Среди них — местные структуры Wildberries, «Магнит» и «Русагро».

Всего «отказы в проведении профилактических мероприятий» областной минздрав получил от таких предприятий, как ООО «Агропромкомплект», АО «Экоойл», ООО «Бокинский завод строительных конструкций», АО «ТВЕС», ООО «ИПК ЖБИ», АО «Тандер» (бренд «Магнит»), местный сортировочный центр Wildberries, ЗАО «Корпорация Малком», ООО «Тамбовский бекон» (структура «Русагро»).

«Не все руководители заинтересованы в сохранении здоровья своих сотрудников. Получены отказы в проведении профилактических мероприятий от ряда организаций,— сказала министр на планерке.— Хочу напомнить, что в указе президента РФ №896 о стратегии развития здравоохранения на период до 2030 года одной из основных задач является сохранение здоровья населения за счет профилактических мероприятий, а решение поставленной задачи должно осуществляться путем развития эффективной системы профилактики заболеваний, предусматривающей привлечение работодателя… Все предприятия, которые находятся на территории РФ, обязаны выполнять указ президента».

По данным облздрава, на 15 декабря 2025 года государственная медицина Тамбовской области заключила 332 договора на диспансеризацию с предприятиями, осмотрено 20 907 человек.

Сергей Калашников