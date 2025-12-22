За экстремистские посты в Telegram житель Астрахани получил 1,5 года колонии

Жителя Астрахани приговорили к полутора годам лишения свободы за распространение экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Астраханской области.

По данным следствия, 24-летний фигурант, придерживаясь праворадикальных взглядов, опубликовал в Telegram сообщения, которые содержали призывы к экстремистской деятельности. Они касались определенной группы лиц по признаку национальности, происхождения и идеологии. УФСБ России по Астраханской области возбудило уголовное дело по соответствующей статье (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, приговор включает запрет на администрирование сайтов на два года.

Марина Окорокова