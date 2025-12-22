Ярославское агентство по вопросам семьи и детства возглавит Марина Башмашникова

С 1 января 2026 года руководить новым агентством по вопросам семьи и детства Ярославской области будет Марина Башмашникова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Евраев, об этом он сам сообщил в своих соцсетях.

Марина Башмашникова с 2011 года возглавляет областное управление по социальной и демографической политике. До этого она работала преподавателем и заведующей кафедрой в педагогическом колледже, курировала работу комиссий по делам несовершеннолетних.

«Ее знания и многолетний опыт станут надежной основой для деятельности нового агентства. Главная задача — выстроить системную и эффективную поддержку семей и детей на всей территории Ярославской области»,— написал Михаил Евраев.

Агентство возьмет на себя функции опеки над несовершеннолетними, ранее выполнявшиеся министерством образования, и опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами, принадлежавшие министерству труда. Также агентство будет координировать работу комиссий по делам несовершеннолетних, которые с 1 января перейдут на региональный уровень.