На развитие автомобильного туризма в Чувашии направят 59,5 млрд рублей

В Чувашии на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма до 2030 года предусмотрено 59,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках программы предусмотрено строительство кемпингов, глэмпингов, многофункциональных придорожных сервисов и развитие сети автомобильных туристских маршрутов. Для продвижения маршрутов планируется интеграция региональных дорог с федеральными навигационными системами.

В 2025–2027 годах на создание и обустройство маршрутов выделена федеральная субсидия в 185,3 млн руб. Четыре проекта по созданию модульных средств размещения получат 205,8 млн руб. на создание 138 новых туристических мест.

К 2035 году планируется увеличить число автомобильных маршрутов с одного до пяти, ночевок в средствах размещения — с 1,3 млн до 1,74 млн, туристских поездок — с 958 тыс. до 2,49 млн. Кроме того, планируется увеличить протяженность дорог в нормативном состоянии с 4961 до 5422 км.

Анна Кайдалова