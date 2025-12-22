Суд изменил формулировку увольнения экс-главы Кунгура

Пермский краевой суд удовлетворил иск прокуратуры об изменении формулировки увольнения бывшего главы Кунгурского округа Вадима Лысанова. В новом решении формулировка увольнения стала «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Лысанов

Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети Вадим Лысанов

Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети

Напомним, прокуратура считает, что господин Лысанов, будучи главой муниципалитета, не принял мер для разрешения конфликта интересов. Конфликт, как полагает надзорный орган, возник между главой и руководителем одного из муниципальных подразделений в связи с близкими отношениями.

Вадим Лысанов был уволен по собственному желанию в марте 2025 года. Надзорная инстанция внесла представление в думу с требованием изменить формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия». Депутаты акт прокурорского реагирования оставили без удовлетворения. В итоге прокуратура обратилась в суд, первая и апелляционная инстанция в удовлетворении требований заявителя отказали.

В октябре 2025 года кассационная инстанция вернула в Пермский краевой суд иск прокуратуры, обязав рассмотреть его заново.