Консолидированный бюджет Прикамья за 11 месяцев выполнен на 89,7%

На 1 декабря в региональную казну поступило 285 млрд руб. при запланированных в 2025 году 317,72 млрд руб. (89,7%). Соответствующие данные опубликованы на сайте минфина Пермского края. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года доходы бюджета Прикамья выросли на 2,6%.

Основными источниками пополнения казны остаются платежи по налогу на прибыль организаций и НДФЛ. По налогу на прибыль в бюджет поступило 61,2 млрд руб.— это 77,9% от годового плана (78,6 млн руб.). Поступления по НДФЛ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 10,9% и составили 90,9 млрд руб. (при запланированных на год 107,2 млрд руб.).

Расходы консолидированного бюджета Пермского края исполнены на 79,7%: 309,9 млрд руб. из запланированных в 2025-м 388,9 млрд руб. Больше всего средств потребовало образование (84,72 млрд руб.), социальная политика (58,7 млрд руб.), национальная экономика (71,32 млрд руб.), здравоохранение (29,47 млрд руб.), жилищно-коммунальное хозяйство (19,45 млрд руб.).

По итогам 11 месяцев 2025 года краевой бюджет Прикамья исполняется с дефицитом 24,9 млрд руб. при плановом в 71,2 млрд руб.

