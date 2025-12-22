Главе СКР доложат о расследовании дела об отсутствии дорог в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у главы управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского доклад о расследовании уголовного дела по признакам халатности (ст.293 УК РФ).

В СМИ сообщалось, что в селе Кармаскалы отсутствует дорожная инфраструктура. Местные жители, среди которых есть многодетная незрячая мать, жена участника СВО, вынуждены идти по бездорожью в школу и детский сад. В село не могут проехать такси и скорая помощь.

Майя Иванова