Россельхознадзор не нашел нарушений на нижегородских елочных базарах

Специалисты управления Россельхознадзора по Нижегородской области проверили елочные базары в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе ведомства 22 декабря, нарушений, связанных с ввозом и распространением карантинных объектов, не выявили.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новогодние деревья, предлагаемые на нижегородских елочных базарах, вырастили в лесных хозяйствах Нижегородской и Кировской областей, а также Пермского края. Все елки прошли контроль, продавцы представили проверяющим соответствующие документы.

Галина Шамберина