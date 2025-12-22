Жителя Ижевска арестовали за хищение 844 ноутбуков на 96 млн рублей

В Нижнем Новгороде арестованы 22-летний уроженец Ижевска и его 51-летний родственник из Семенова, пишет «Ъ-Приволжье». Они подозреваются в хищении 844 ноутбуков на общую сумму 96 млн руб., предназначавшихся для школ Пермского края.

Злоумышленники находили заказы на доставку дорогостоящих грузов, нанимали водителей и, представляясь заказчиками, оформляли договоры на перевозку. В пути они поменяли конечный адрес, и техника вместо школ Пермского края оказалась в Ставропольском крае, где была продана через интернет.

По информации полиции, по той же схеме аферисты планировали похитить еще 107 телевизоров, но были задержаны правоохранителями. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК), фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина