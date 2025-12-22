Александр Кержаков может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за сборную. Дело в том, что FIFA признала гол, который Кержаков забил 20 лет назад. Тогда этот мяч ошибочно записали на Андрея Аршавина. Если в РФС согласятся с чиновниками из международной федерации, то у Дзюбы и Кержакова будет одинаковое количество мячей, забитых за главную команду страны — по 31. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Все начиналось как небольшой занимательный экскурс в футбольную историю. Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев вспомнил 2005 год. Тогда мяч, который влетел в ворота сборной Германии, записали на Андрея Аршавина, хотя забил его Александр Кержаков. Даже комментатор Виктор Гусев отметил это после повтора: «С какой уверенностью в себе смотрит Аршавин и отдает пас Кержакову, который вколачивает этот мяч в сетку ворот!»

На немецком телевидении, которое транслировало этот матч, также ошиблись, дав титр Аршавина. Но в те годы Кержаков забивал много, так что никто не стал разбираться. Когда же рекорд нападающего по забитым мячам за сборную был побит Артемом Дзюбой, акцент комментатора на том эпизоде, можно сказать, возбудил общественность. Хотя Роман Нагучев рассказал “Ъ FM”, что каких-то далеко идущих планов у него не было: «Гол, который всегда был в моей голове. И во время паузы мне показалось занятным еще раз упомянуть о нем. А потом за это схватились все остальны. То есть у меня не было цели что-то поменять или войти в историю».

Но вышло иначе. Многие поклонники футбола хотели справедливости. Ведь если вернуть Кержакову тот мяч, то получится, что он забил за сборную 31 гол — ровно столько же, сколько Артем Дзюба. Казалось бы, это невозможно, но представители Александра обратились в FIFA, и о чудо, получили положительный ответ. Цитата из письма FIFA звучит так: «Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Александру Кержакову».

Более того, чиновники предложили нападающему обратиться в РФС, где, по сообщениям СМИ, дело уже взял на контроль генеральный секретарь организации Максим Митрофанов. Для официального решения осталось только внести изменения в протокол того матча, организатором которого был немецкий футбольный союз. Поэтому вероятность того, что Дзюба лишится звания единоличного рекордсмена по голам за сборную, весьма велика. Комментатор Роман Нагучев уверен, что подобного развития событий Артем Дзюба вполне мог избежать: «Мне кажется, что Дзюба жалеет, что несколько лет отказывался от вызова в сборную. Он высококлассный нападающий и даже сейчас мог бы помочь национальной команде. Хотя Валерий Карпин тоже достаточно гордый человек, он его туда вызывал, переступив через их конфликт. Нужно помнить, что есть момент здесь и сейчас, и в следующий раз его может не быть. И эта история как раз об этом».

Кержаков в отличие от Дзюбы никогда за сборную играть не отказывался. Более того, в минувшие выходные заявил, что готов сделать это еще раз. Поверить в это, конечно, сложно, все-таки Кержакову уже 43 года. Наставник сборной Валерий Карпин в своем Telegram-канале уже пошутил по этому поводу, мол, будет теперь следить за Александром, только вот пока не знает, где. Что же касается Дзюбы, то у него теоретические шансы сыграть за сборную остались, ведь он в свои 37 лет — действующий футболист, нападающий клуба «Акрон». Правда, в последнее время в рекламных роликах Дзюба выглядит значительно ярче, чем на поле.

Владимир Осипов