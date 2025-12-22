Свердловская область стала пятой в итоговом рейтинге регионов России

В итоговом рейтинге российских регионов Свердловская область заняла пятое место, набрав 70,64 балла, следует из данных «РИА Новости». Регион уступил Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В топ-10 попал еще один регион Уральского федерального округа (УрФО) — на восьмом месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) с баллом 69,01. Тюменская область заняла 12 место (66,5 балла), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вышел на 20 строчку (62,35 балла).

Рейтинг российских регионов позволяет оценить положение каждого субъекта РФ на основе комплексного анализа ключевых сфер социально-экономического развития. Оценка формируется путем усреднения баллов по шести рейтингам: рейтинг регионов России по качеству жизни, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, рейтинг регионов по рынку труда, рейтинг регионов России по материальному благополучию населения, рейтинг регионов по научно-технологическому развитию и рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.

Ирина Пичурина