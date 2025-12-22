Китай повысил пошлины на сыр рокфор и другую молочную продукцию из ЕС

Министерство торговли КНР сообщило о повышении импортных пошлин на молочную продукцию из ЕС до 42,7%. В прошлом году Минторг КНР начал расследование субсидий, которые предоставляют власти ЕС своим производителям молочной продукции. По итогам этого расследования китайская сторона заявила, что предоставляемые в ЕС субсидии наносят существенный ущерб конкуренции и вредят китайским производителям.

В результате по ряду позиций молочной продукции импортные пошлины теперь составят от 21,9% до 42,7% — в зависимости от конкретного товара или производителя. Так, например, пошлины на товары французской Fromarsac, которая выпускает в том числе известный сыр с голубой плесенью «Рокфор», составят 30%, а в отношении нидерландской FrieslandCampina, выпускающей йогурты, голландские сыры и пр.— 42,7%.

Повышенные импортные пошлины вступают в действие 23 декабря. Еврокомиссия пока никак не прокомментировала действия Минторга КНР.

Евгений Хвостик