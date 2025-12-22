В Ульяновске вынесли приговор участникам криминальной экстремисткой группировки

В Ульяновске вынесен приговор 15 участникам ОПГ, признанным виновными в организации и участии в экстремистском сообществе, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность (ч. 1, ч. 1.1., 2 ст.282.2, до 10 лет лишения свободы), вымогательствах (ч. 3 ст. 163 УК ПФ, до 15 лет лишения свободы), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, до 10 лет лишения свободы), незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, организаторы и участники действовавшей на территории Засвияжского района Ульяновска преступной группировки «УЗТС» (группировка именуется по названию ныне уже не существующего ульяновского завода тяжелых и уникальных станков) «поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры, продвигали идеи создания так называемой воровской власти, формировали экстремистское мировоззрение молодежи». Фактически на территории района действовала ячейка экстремистской организации АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России). В СУ СКР отмечают, что среди задержанных были также активные участники экстремистской организации, «которые исполняли роль силовой поддержки при осуществлении преступной деятельности». Один из организаторов ОПГ — Егор Нагорнов. В ОПГ была своя иерархия с делением на пять звеньев по возрастам участников ОПГ. Самое младшее звено — от 15 до 20 лет. Новичков набирали из старших классов близлежащих школ.

В СУ СКР отмечают, что следствием доказаны восемь эпизодов мошенничеств в отношении торговцев на рынке, девять эпизодов вымогательств в составе ОПГ, а также факты незаконного хранения оружия, вовлечения в преступную деятельность группировки несовершеннолетнего.

Участники и организаторы ОПГ были задержаны в ходе спланированной спецоперации сотрудниками СУ СКР и УМВД при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии 6 февраля 2024 года.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 2,5 до 10 лет в зависимости от роли каждого.

Кроме того, ранее судом были рассмотрены и вынесены обвинительные приговоры в отношении шести участников организованной преступной группировки, которые заключили досудебные соглашения, изобличив остальных соучастников в инкриминируемых преступлениях. Несмотря на признание своей вины и сделку со следствием, все они получили реальные сроки — по четыре года лишения свободы.

Андрей Васильев, Ульяновск