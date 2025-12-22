Удмуртия поднялась на восемь строчек в рейтинге регионов России

Удмуртия заняла 33-е место в итоговом рейтинге российских регионов за 2025 год по версии «РИА Новости», поднявшись на восемь позиций по сравнению с прошлым годом. По оценкам экспертов, республика получила 58,05 баллов.

Фото: Архив медиагруппы "Центр"

Лидерами рейтинга стали Москва (86,6), Санкт-Петербург (85), Подмосковье (81,9). Последние места заняли Ингушетия (25,8), Тыва (27,3) и Еврейская АО (32,7).

Рейтинг составлен на основе оценки баллов регионов в различных категориях, включая качество жизни, социальное и экономическое развитие, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность здоровому образу жизни.

Анастасия Лопатина