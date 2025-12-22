Глава СКР хочет знать, почему в Энгельсе на Тельмана не нагревается вода

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за плохого водоснабжения в Энгельсе Саратовской области. О проблеме жители многоквартирного дома на ул. Тельмана рассказали в соцсетях.

Жильцы жалуются на низкую температуру горячей воды в течение нескольких лет. Следствие считает, что несмотря на многочисленные обращения граждан, меры нарушения не устранили.

Поэтому руководителю саратовского следственного управления СКР Дмитрию Костину поручено провести расследование и представить доклад о его результатах. Центральный аппарат ведомства контролирует ход дела.

Нина Шевченко