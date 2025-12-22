Астраханских бизнесменов оштрафовали на 1,6 млн руб. за нарушения маркировки

Астраханским предпринимателям выписали 1,6 млн руб. штрафов за продажу товаров без маркировки, непередачу данных в систему «Честный знак» и выкладку табачной продукции без информации о продавце. Такие данные озвучила руководитель регионального Роспотребнадзора — главный санитарный врач Людмила Носкова, сообщает пресс-служба областного правительства.

На заседании межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере защиты прав потребителей госпожа Носкова рассказала, что по итогам контрольных мероприятий за девять месяцев 2025 года было составлено 87 протоколов об административных правонарушениях и назначено 58 предупреждений.

Система «Меркурий» зафиксировала нарушения у 55 производителей и 12 поставщиков. По словам исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Сергея Серикова, была приостановлена регистрация шести уполномоченных лиц, исключены фантомные площадки в ФГИС «Цербер» и направлено 125 предупреждений.

«Важно обеспечить эффективную работу системы мониторинга качества товаров и услуг, предоставляемых астраханцам, а также оперативно информировать население о возможных рисках недобросовестной работы отдельных продавцов и производителей», — отметил на заседании заместитель председателя регионального правительства Илья Волынский.

Марина Окорокова