Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Астраханских бизнесменов оштрафовали на 1,6 млн руб. за нарушения маркировки

Астраханским предпринимателям выписали 1,6 млн руб. штрафов за продажу товаров без маркировки, непередачу данных в систему «Честный знак» и выкладку табачной продукции без информации о продавце. Такие данные озвучила руководитель регионального Роспотребнадзора — главный санитарный врач Людмила Носкова, сообщает пресс-служба областного правительства.

На заседании межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере защиты прав потребителей госпожа Носкова рассказала, что по итогам контрольных мероприятий за девять месяцев 2025 года было составлено 87 протоколов об административных правонарушениях и назначено 58 предупреждений.

Система «Меркурий» зафиксировала нарушения у 55 производителей и 12 поставщиков. По словам исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Сергея Серикова, была приостановлена регистрация шести уполномоченных лиц, исключены фантомные площадки в ФГИС «Цербер» и направлено 125 предупреждений.

«Важно обеспечить эффективную работу системы мониторинга качества товаров и услуг, предоставляемых астраханцам, а также оперативно информировать население о возможных рисках недобросовестной работы отдельных продавцов и производителей», — отметил на заседании заместитель председателя регионального правительства Илья Волынский.

Марина Окорокова