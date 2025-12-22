Член сальвадорской банды MS-13 приговорен к 1335 годам тюрьмы

Власти Сальвадора вынесли приговоры 248 членам международной банды Mara Salvatrucha (MS-13). Десять из них получили тюремные сроки на несколько сотен лет, а один из преступников был приговорен к 1335 годам лишения свободы, сообщил офис генпрокурора страны.

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил войну преступным группировкам в марте 2022 года, введя чрезвычайное положение, которое позволяет производить аресты без ордера. С тех пор по подозрению в связях с бандами были задержаны более 90 тыс. человек. Отпущены без предъявления обвинений в итоге были только 8 тыс. из них.

Как отмечается в сообщении офиса генпрокурора, суд вынес «показательные приговоры» 248 участникам MS-13. В длинном списке обвинений против них среди прочих были 42 убийства и 42 похищения.

Подробнее о кампании президента Сальвадора против уличных банд — в материале «Большой казенный дом, который построил президент».

Кирилл Сарханянц