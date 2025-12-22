ИИ в «Яндекс Go» начал строить маршруты с учетом погоды и пробок

В приложении «Яндекс (MOEX: YDEX) Go» обновили раздел «Хаб», позволяющий планировать поездки на всех видах городского транспорта. Теперь с помощью искусственного интеллекта можно строить маршруты, учитывая погодные условия и уровень пробок на дорогах, сообщили в компании.

До обновления «Хаб» составлял списки маршрутов и распределял их по стоимости и времени, а пользователи самостоятельно выбирали наиболее удобный вариант. Сейчас на сервисе доступна функция настройки персональных фильтров. После персонализации вариантов сервис выдает пользователю ИИ-подсказки, основанные на его предпочтениях.

Теперь в разделе учитывается, в том числе, наличие или отсутствие у пользователя водительских прав. Если их нет, можно отключить опцию каршеринга, после чего «Хаб» будет показывать только маршруты с общественным транспортом или такси.

Алгоритмы обновленного «Хаба» позволяют собирать и анализировать данные из разных сервисов «Яндекса», связанных с аккаунтом. Так, «Яндекс Такси» предоставляет информацию о времени подачи автомобиля и числе свободных машин поблизости, «Яндекс Карты» оценивают пробки, а «Яндекс Погода» утоняет прогноз по осадкам. В компании отметили, что в приложение планируют добавить функцию пополнения карты «Тройка», покупки билетов на «Аэроэкспресс», а также оплату проезда в общественном транспорте в нескольких городах России.