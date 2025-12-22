Пенза хочет купить 74 новых автобуса в течение трех лет

В Пензе планируют приобрести 74 автобуса в течение 2026-2028 годов. Об этом сообщили в областном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Закупать транспорт будут совместно с перевозчиками при условии получения субсидий из федерального бюджета. Согласно плану, в 2026 году приобретут 21 автобус, в 2027 году – 22, а в 2028 году – 31.

В 2026 году запланирована дополнительная закупка: четыре автобуса большого класса для Заречного, два автобуса малого класса для Шемышейки и один автобус малого класса для Нижнего Ломова.

Ранее глава минстроя Александр Гришаев сообщал, что 5 январе большие автобусы начнут курсировать в Зарю. По его словам, на маршрут выйдут четыре или пять автобусов.

Нина Шевченко