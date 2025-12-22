В ночь на 22 декабря береговая охрана США попыталась задержать нефтяной танкер Bella 1. Это уже третий подобный эпизод за последние дни. Венесуэла называет действия администрации Дональда Трампа незаконными, а мировые СМИ подчеркивают: блокада обернется катастрофой не только для простых венесуэльцев, но и кубинцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DHS / Handout / Reuters Фото: DHS / Handout / Reuters

Блокада США Венесуэлы бросает вызов Уставу ООН

Блокада Венесуэлы представляет собой посягательство на самое базовое право человека: право на мир народа, который претендует на право решать свою судьбу самостоятельно. В этот исторический момент суверенитет Венесуэлы — последняя линия обороны для всей Южной Америки. Важно, чтобы ООН нарушила молчание, Совет Безопасности осудил блокаду не только как юридическую формальность, но и как агрессию против жизней миллионов людей. Это должно стать непреодолимым барьером для тех, кто, замыслив госпереворот, пытается представить законным применение оружия в качестве поддельного «решения».

Нефтяная блокада Венесуэлы со стороны США толкает к краху Кубу

Кубинцы голодают, страдают от распространяющихся болезней и спят на улице без электричества... И скоро станет еще хуже. Венесуэла играет важную роль в экономике Кубы с 1999 года… Венесуэла ежедневно отправляла на Кубу 100 тыс. баррелей нефти. Теперь поставки дешевой нефти сократились до 30 тыс. баррелей в день… Учитывая сильную зависимость Кубы от Венесуэлы, кубинское коммунистическое правительство делает все возможное, чтобы не допустить отстранения Мадуро.

США усиливают блокаду Венесуэлы, пытаясь задержать третий нефтяной танкер

Шрайнер Паркер, руководитель отдела развивающихся рынков в консалтинговой компании Rystad Energy, заявил, что задержание двух судов подряд продемонстрировало решимость администрации Трампа препятствовать экспорту нефти. По его словам, наличие современных радаров и спутниковых технологий означает, что нефтяные танкеры больше не могут скрываться, отключая транспондеры или используя ложные флаги, и становятся уязвимыми для перехвата.

Эффективное эмбарго на экспорт нефти, который в ноябре превысил 900 тыс. баррелей в день, окажет разрушительное воздействие на экономику Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле: США должны учитывать «моральную ответственность»

Эскалация действий США против Венесуэлы вызвала широкую обеспокоенность в международном сообществе… Международная реакция ясно демонстрирует, что действия США не получили поддержки, а скорее поставили страну в оппозицию к мировым стандартам морали. Эта «удушающая хватка», нацеленная на главный источник доходов страны, будет иметь катастрофические последствия для жизни простых венесуэльцев.

Страны Латинской Америки давно осознали, что США вмешиваются в их дела, нарушая их суверенитет и независимость, и очень недовольны этим. Чем сильнее США давят на них, тем враждебнее становится их отношение к США. Раскол между США и Латинской Америкой в будущем будет только ускоряться, углубляться и расширяться.

Подготовил Кирилл Сарханянц