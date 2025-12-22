Мошенники украли более 800 ноутбуков, предназначенных для школ Прикамья

В Нижнем Новгороде взяты под стражу обвиняемые в хищении ноутбуков, предназначенных для поставок в школы Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Как установили полицейские, 22-летний уроженец Ижевска и его 51-летний родственник находили заказы на доставку грузов в разные регионы России, нанимали водителей и, представляясь заказчиками, оформляли на них договоры о перевозке. В пути злоумышленники меняли конечный адрес и похищали груз. По такой схеме были украдены 844 ноутбука, которые требовалось отправить в Пермский край для нужд местных школ. Вместо Прикамья ноутбуки привезли в Ставропольский край и там продали. Сумма ущерба превысила 94 млн руб.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантам может грозить до десяти лет лишения свободы.