В национальном мессенджере Max стали доступны удостоверения пенсионеров и людей с инвалидностью

В разделе цифрового ID национального мессенджера Max появилась функция по предъявлению льготных удостоверений пенсионеров и граждан с инвалидностью. Теперь такие категории граждан, используя MAX, могут получать скидки в розничных точках, бесплатно посещать музеи и подтверждать права на льготный проезд в общественном транспорте без предъявления бумажной версии документа.

Для получения цифрового удостоверения необходима подтвержденная учетная запись на Госуслугах и согласие Социального фонда России на обработку данных для выпуска удостоверения. Пенсионерам необходимо выбрать сервис «Работа и пенсия», а людям с инвалидностью нужно воспользоваться вкладкой «Документы для предъявления» (раздел доступен только в мобильном приложении). В этих сервисах нужно прикрепить необходимые документы, подтверждающие свой статус, если они еще не были загружены. После оформления всех документов на Госуслугах можно приступать к активации в MAX.

Чтобы создать цифровой ID в мессенджере, необходимо выбрать в профиле Мax иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать», предоставить необходимые согласия и подтвердить личность одним из предлагаемых способов, сделать селфи и получить подтверждение от приложения. После успешной проверки профиля в Мax цифровой ID будет создан, и приложение автоматически загрузит уже готовое цифровое удостоверение с портала Госуслуг. Его можно будет использовать как полноценную замену бумажному удостоверению.

Мессенджер Max разработки VK в тестовом режиме работает с 1 марта 2025 года. В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Max объединяет в себе возможности обмена сообщениями, цифровых госуслуг, платежей. С целью защиты данных на платформе используется электронная подпись и прочие способы идентификации. По данным на октябрь 2025 года, в мессенджере зарегистрировано более 40 млн пользователей. Количество отправленных сообщений превысило 2 млрд, а звонков — 500 млн.