Полиция проводит проверку деятельности медицинского центра в Самаре
Полиция проводит дополнительную проверку деятельности медицинского центра «Инмедос» (ООО «Эстетика»), расположенного в самарском ТЦ «Вертикаль». Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Поводом стали многочисленные жалобы клиентов, в том числе на некачественное лечение и введение граждан в заблуждение. Организация ранее осуществляла свою деятельность под брендами «Клиника снижения веса Елены Малышевой» и «Медицинский центр Елены Малышевой».
По данным «Ъ», в правоохранительные органы и суд обратились десятки пострадавших пациентов частной клиники.