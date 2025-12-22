Пермь вошла топ-10 городов по количеству нераспроданных новостроек

По итогам 2025 года, в Перми распродано только 66% квартир в новостройках. В декабре прошлого года этот показатель соответствовал 81%, следует из данных аналитиков проекта о недвижимости «Движение.ру». Краевая столица оказалась на десятом месте в списке городов-миллионников России, где половина построенного жилья остается нераспроданной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме Перми, в число мегаполисов с низким объемом продаж квартир в новых домах вошли Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Волгоград. Это почти в два раза больше, чем в 2024 году.

По данным исследования, по состоянию на декабрь этого года в России нераспроданным остаются 81,7 млн кв. м жилья при общем объеме строительства 120,8 млн кв. м. Это соответствует 68% от всего объема. При этом отношение распроданности к стройготовности было ниже 70% в большинстве российских городов-миллионников.