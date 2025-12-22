Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарева приговорена к 15 годам колонии

Первомайский райсуд Краснодара признал бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву виновной в семи эпизодах получения взяток и приговорил ее к 15 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Экс-главе облсуда предстоит выплатить штраф в сумме 170 млн руб. Кроме того, Елена Золотарева лишена государственных наград.

Бывший заместитель председателя суда Татьяна Юрова приговорена к 13 годам колонии с штрафом 120 млн руб. Бывший председатель Железнодорожного суда Ростова Георгий Бондаренко осужден на шесть лет общего режима штрафом в сумме 4 млн руб. Экс-начальник управления судебного департамента области Андрей Рощевский — на восемь лет в колонии строгого режима с штрафом в сумме 50 млн руб.

Суд согласился с доводами обвинения, что в 2022 году госпожа Золотарева получила в общей сложности 18,4 млн руб., госпожа Юрова — 3 млн руб. от участников процессов через посредников за вынесение нужных решений по уголовным и гражданским делам.

Анна Перова, Краснодар