Суд продлил конкурсное производство в челябинской компании «Альфастрой»

Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство в отношении ООО «Альфастрой» бывшего депутата гордумы регионального центра Олега Иванова еще на шесть месяцев, до 16 марта 2026 года. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Через полгода конкурсный управляющий должен представить отчет о своей деятельности и использовании средств должника, а также ходатайство относительно дальнейшей судьбы дела о банкротстве.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», процедура конкурсного производства в компании «Альфастрой», ранее строившей крупные социальные объекты в Челябинске, продолжается с декабря 2023 года. Общая сумма требований кредиторов составляет около 1 млрд руб. Более 800 млн компания задолжала Федеральной налоговой службе. В июле этого года суд привлек владельца компании Олега Иванова и его бывшую супругу, экс-депутата законодательного собрания региона Татьяну Завгороднюю к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Бывший депутат гордумы Челябинска является фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, подделке документов и неправомерном обороте средств платежей. С сентября прошлого года дело рассматривается в Центральном районном суде. Кроме Олега Иванова фигурантами являются Татьяна Завгородняя и еще три человека.