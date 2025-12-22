В Казани в 2025 году на капремонт 88 домов потратили 4 млрд рублей

В 2025 году в Казани отремонтировано 88 многоквартирных домов на общую сумму 4 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома по ЖКХ и гражданской защите Искандер Гиниятуллин.

Всего капремонт позволил улучшить условия жизни 67 тыс. жителей Казани. В домах обновили фасады, восстановили кровлю, заменили инженерные коммуникации, восстановили дымоходы и вентиляционные системы, благоустроено 127 прилегающих территорий.

Господин Гиниятуллин отметил, что в этом году выполнили двухлетнюю программу замены лифтов. Всего в 2025 году установлено 457 лифтов в 141 доме.

В 2026–2028 годах планируется обновление 765 многоквартирных домов на общую сумму 8,24 млрд руб.

Анна Кайдалова