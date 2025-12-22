Ульяновской области на закупку автобусов потребуется около 5 млрд рублей

Ульяновская область для решения проблем общественного транспорта планирует закупить 300 автобусов, сообщил в понедельник губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Фото: Фото пресс-службы губернатора Ульяновской области

О необходимости закупки автобусов губернатор сообщил в связи с тем, что «важная для региона тема общественного транспорта прозвучала на прямой линии президента». Алексей Русских отметил, что «проблеме более 20 лет», и «сейчас необходимо закупить около 300 единиц общественного транспорта», «оценочная стоимость закупки — почти 5 млрд руб.

Губернатор отметил, что регион намерен воспользоваться таким финансовым механизмом как казначейский инфраструктурный кредит (выдается под 3% годовых на срок до 15 лет, погашается, начиная с третьего года, равными долями).

«Сейчас мы занимаемся заявкой. Эту тему обсуждали на недавней рабочей встрече с президентом. Убежден, что личная поддержка президента поможет ускорить решение этого важного для нашего региона вопроса»,— заметил губернатор.

Напомним, в настоящее время более 80% перевозок на общественном транспорте Ульяновска выполняется частными перевозчиками, которые лишены субсидирования со стороны городского и областного бюджета.

В минувшую пятницу в ходе прямой линии президент Владимир Путин, отвечая на вопрос ульяновского журналиста информагентства «Медиа 73» Андрея Белова о проблемах общественного транспорта в Ульяновске, сказал, эту тему с губернатором региона «пообсуждает». «И если есть необходимость, будем оказывать ему необходимую поддержку»,— добавил Владимир Путин.

Андрей Васильев, Ульяновск