Начальника отдела УГИБДД в Астрахани подозревают в получении взятки телефонами

В Астрахани в получении крупной взятки подозревают начальника контрольно-профилактического отделения УГИБДД УМВД России по региону. Следствие возбудило уголовное дело по соответствующей статье (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе астраханского следкома.

В октябре этого года, по версии следователей, фигурант выявил нарушения служебной дисциплины у инспекторов ДПС одного из районных отделов полиции. За отказ от проведения служебной проверки подозреваемый якобы потребовал взятку. Вместо денег полицейские передали ему два мобильных телефона на общую сумму 260 тыс. руб.

Преступление пресекли сотрудники регионального СК совместно с УФСБ России по Астраханской области. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

Марина Окорокова