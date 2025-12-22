Роскомнадзор опроверг блокировку приложения для незрячих Be My Eyes

В пресс-службе Роскомнадзора заявили ТАСС, что ведомство не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be My Eyes.

Be My Eyes — один из крупнейших международных сервисов для незрячих и слабовидящих людей. Приложение связывает пользователей, нуждающихся в помощи, с волонтерами и компаниями посредством видеосвязи в реальном времени и искусственного интеллекта. С помощью приложения волонтер может подсказывать пользователю, что находится перед ним или как ему выполнить нужное действие.

На прошлой неделе пользователи Be My Eyes массово сообщили в соцсетях о перебоях на территории России. После этого директор сервиса по маркетингу Энди Бейли заявил «Таким делам», что услуги компании действительно могут быть недоступны в России, пока «ситуация с блокировками не изменится». В реестр блокировок Роскомнадзора Be My Eyes внесен не был.

«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса»,— заявили в Роскомнадзоре. Там не уточнили, накладывались ли на сервис ограничения в течение прошлой недели.

Полина Мотызлевская