Длиннее жизни

Страховщики жизни потенциально являются одними из ключевых провайдеров длинных денег. В конце ноября президент РФ подписал закон, расширяющий налоговые льготы для участников программы долгосрочных сбережений. Однако ряд регуляторных ограничений и пробелов в законодательстве по-прежнему сдерживает развитие в стране рынка длинных денег. Да и страхователи и страховщики предпочитают короткие сроки, поскольку они приносят больше прибыли.

Голос рынка

Участники финансового рынка по-разному оценивают эффективность нынешних финансовых инструментов для создания длинных денег. «Действующие механизмы по аккумулированию страховых резервов для создания длинных денег сегодня недостаточно эффективны. Основными стимулами для генерации длинных денег в экономике являются привлекательные налоговые льготы, снижение ключевой ставки и, как следствие, уход инверсии в кривой безкупонной доходности»,— отмечает заместитель генерального директора «СберСтрахования жизни» Александр Жуков.

Как полагает генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов, регулирование и сам бизнес страховщиков стимулируют их инвестировать преимущественно в инструменты с фиксированной доходностью (облигации, депозиты). Доля этих инструментов в структуре активов страховщиков составляет на рынке более 70%. ОФЗ, по его мнению, интересны своей исключительной надежностью, высокой ликвидностью относительно других инструментов, а также наличием облигаций с длинными сроками. Для большого числа инвесторов длинный срок инвестиций сегодня — стоп-фактор. И все же страховщики жизни зачастую становятся одними из ключевых провайдеров длинных денег.

Ряд игроков ради диверсификации инвестпортфеля с удовольствием покупает также качественные корпоративные облигации срочностью от трех лет, однако их предложение невелико.

Существуют и другие инструменты привлечения длинных денег — ипотечные и инфраструктурные облигации. «Мы видим привлекательность инструментов в сравнительно высокой срочности и премии по доходности к ОФЗ. Однако небольшое предложение, отсутствие стимулов снижают их привлекательность»,— добавляет Валерий Смирнов.

Риски и перспективы

С учетом мирового опыта возможности инструментов по созданию длинных денег в РФ ограниченны. К примеру, в Германии основными акционерами закрытых строительно-сберегательных касс, которые больше века эффективно работают автономно от национальной финансовой системы, являются крупные страховщики и банки.

Недавно четвертая в Китае по объему выручки страховая компания China Pacific Insurance Group через дочернюю структуру запустила в Гонконге два инвестиционных фонда, сфокусированных на индустрии цифровых активов. Банк России в этом вопросе пока проявляет повышенную осторожность. Но российские страховщики не теряют оптимизма. «Мы надеемся, что с принятием закона о долговых ЦФА и развитием регулирования данного инструмента регулятор разрешит страховщикам учитывать при расчете активов некоторые надежные ЦФА»,— говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев.

Как рассказал господин Смирнов, в начале года с регулятором обсуждалась концепция семейного инструмента сбережений. Крупные игроки, согласно соответствующему поручению президента РФ, предлагали дать возможность родителям инвестировать в такой продукт средства материнского капитала (разумеется, с гарантией их возврата в бюджет в полном объеме при соответствующих ситуациях). «Пока мы увидели только расширение налогового вычета на 100 тыс. руб. по таким продуктам, что уже неплохо, но точно недостаточный аргумент, чтобы инвестор заморозил средства на 5–20 лет. А вот инвестирование средств материнского капитала под гарантированную ставку может таким аргументом стать»,— уверен Валерий Смирнов.

Есть и другие предложения. Так, возможность учитывать в резервах доли в акциях непубличных компаний позволит сделать вторичную ликвидность в продуктах с инвестиционной идеей в инвестировании в Pre-IPO фонды (страховая компания не может выкупить эту позицию на себя). Помимо этого, можно увеличить срочность процентных производных финансовых инструментов (ПФИ).

Сейчас их максимальный срок — десять лет, страховые компании не могут хеджировать свои процентные риски (ставка, под которую страховщик сможет разместить купоны по облигациям) на более долгий срок. Страховщики ограничены в возможностях хеджирования процентного риска, так как номинал ПФИ для десятилетнего полиса в десять раз превышает активы, которыми располагает страховая компания после продажи такого полиса, а лимит ограничивает долю номинала этих инструментов на уровне 10% от активов. Получается, что страховые компании сами ограничивают продажи таких продуктов, чтобы не превысить лимит.

Стимулы роста

После начала СВО и ухода из РФ значительной части зарубежных инвесторов российские власти решили сделать ставку на привлечение в экономику длинных денег населения. В декабре 2023 года глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах привлечь 40 трлн руб., находившихся на руках граждан. Эти ресурсы, по мнению министра, смогут не только приносить доход частным инвесторам, но и стать источником для экономического развития страны.

С 1 января 2024 года в РФ заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС) через НПФ — инвестиционные счета третьего типа. Россияне, пожелавшие получать дополнительную прибавку к пенсии, получили возможность заключить с НПФ или УК договор долгосрочных сбережений и в течение десяти лет пополнять свою «подушку безопасности» через государственное софинансирование своих взносов в размере до 36 тыс. руб. в год. Кроме того, участникам ПДС предоставили право на вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тыс. руб. в год.

В ноябре этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширивший список льгот для участников ПДС. «Для семей с детьми введен повышенный налоговый вычет — взносы до 500 тыс. руб. подлежат возврату НДФЛ. Максимальный размер налогового вычета по всем продуктам долгосрочных сбережений (ДДС, НПО, ИИС, добровольного страхования жизни) увеличен с 400 тыс. до 500 тыс. руб. для каждого родителя, если взносы вносятся в пользу детей»,— сообщил операционный директор «Совкомбанк Страхования» Владислав Синцов. Дополнительно, с его слов, простимулирован корпоративный канал продаж через налоговые льготы для работодателей, также появилась возможность расширения клиентской базы за счет льгот для семей с детьми и снятия возрастных барьеров.

Особые надежды

По оценке Валерия Смирнова, сейчас у страховщиков жизни наблюдается самая продолжительная дюрация активов в сравнении с УК и даже НПФ. Но она все равно не превышает четырех лет. «В первую очередь увеличению ее сроков мешает клиентское поведение при инвертированных и просто высоких ставках. Клиенты голосуют рублем за тот срок, где ставка выше»,— подчеркнул Валерий Смирнов.

Кроме этих нововведений с 2025 года в РФ появилось долевое страхование жизни — по-новому упакованное ИСЖ — страхование с инвестиционной составляющей в российские ПИФы.

В последние годы всплеск интереса к инвестиционным страховым продуктам, в частности к НСЖ, вовсе не случаен. Доля НСЖ в абсолютных цифрах в общей сумме премий, собранных страховщиками, остается пока еще небольшой, но динамика по этому продукту вселяет оптимизм. Поэтому настал подходящий момент, чтобы закрепить энтузиазм страхователей новым пакетом стимулов и налоговых льгот, уверены опрошенные страховщики.

Власти возлагают особые надежды на сегмент life неслучайно. Дело в том, что страховщики жизни ради обеспечения выплат вынуждены размещать резервы в надежные активы с гарантированной доходностью. И в этом вопросе у гособлигаций нет конкурентов. У ведущих игроков доля ОФЗ, позволяющих аккумулировать длинные деньги, в инвестпортфеле составляет около 50%.

По мнению Александра Жукова, текущие короткие высокие ставки на рынке не стимулируют клиентов размещаться вдолгую. А недавно принятые налоговые льготы для страхования жизни довольно скромны. Они ограничены тремя договорами страхования жизни на одного выгодоприобретателя, что сужает интерес потенциальных клиентов к долгосрочным продуктам. Например, взрослый внук, имея в разное время заключенные договоры страхования жизни, может даже не знать, что в его пользу заботливая бабушка заключила тоже договор страхования жизни с целью передачи капитала. В результате условие для получения налоговой льготы не будет исполнено ни для одного из договоров.

«С другой стороны, страховщики жизни не будут отходить от принципов ALM (управление активами и пассивами), а значит, так же, как и клиенты, будут размещать свои активы в короткую дюрацию. Поэтому для того, чтобы поднять спрос, необходимы изменения в экономике, снижение ключевой ставки и расширение налоговых льгот»,— считает Александр Жуков.

Сергей Артемов