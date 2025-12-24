«Страховое сообщество стало самым организованным на финансовом рынке»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Уфимцев

Евгений Уфимцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Евгений Уфимцев переизбран на новый трехлетний срок руководителем Всероссийского союза страховщиков (ВСС), объединяющего 127 участников страхового рынка, по традиции возглавив также Российский союз автостраховщиков (РСА) и Национальный союз страховщиков (НССО). В приветственном выступлении Евгений Уфимцев поблагодарил членов союза за поддержку, заявив, что единогласное голосование подтверждает правильность курса ВСС в предыдущие три года. И поделился своим видением перспектив развития страховой отрасли на ближайшие три года.

Евгений Уфимцев начал работать в страховании в 1994 году. С января 2015-го занимал должность исполнительного директора РСА, с февраля 2016 года являлся также вице-президентом ВСС. С ноября 2022-го занимает должность президента ВСС, РСА, НССО.

«В части общей организации работы тот вектор, которого мы придерживались в течение трех лет, позволил ВСС сохранить статус основополагающего союза и значимого методологического органа для всего страхового рынка»,— заявил Евгений Уфимцев. Отмечая главные достижения прошедшего периода, он выделил заметное укрепление позиций страховщиков в ключевых сегментах рынка: было решено множество вопросов, связанных с организацией работы по направлениям имущественного страхования, страхования жизни, медицинского страхования.

Президент ВСС выразил благодарность страховщикам жизни, которые своей активностью дали дополнительный импульс развитию отрасли. «Не только ОСАГО, не только медицинское страхование, но теперь и страхование жизни на слуху у граждан»,— отметил глава ВСС. Не обошел вниманием он и те усилия специалистов, благодаря которым проникновение страхования среди населения продолжает расти.

В качестве главы Российского союза автостраховщиков за прошедший срок Евгений Уфимцев уделял внимание комплексу моторного страхования. Президент РСА отметил, что органы власти высоко оценивают трансформацию рынка ОСАГО: стоимость полиса уже более двух с половиной лет остается неизменной, местами демонстрируя снижение, что оказывает заметное влияние на динамику инфляции.

«Мы продолжаем активно работать над тем, чтобы другие страны-партнеры запускали совместно с нами проекты в сфере автогражданской ответственности и поддерживали взаимное признание полисов»,— подчеркнул глава ВСС.

В качестве президента Национального союза страховщиков ответственности Евгений Уфимцев отметил значимые результаты в изменении подходов к страхованию ответственности опасных объектов и перевозчиков. Особое внимание он уделил сфере такси, напомнив, что в момент запуска нового закона о включении такси в периметр обязательного страхования ответственности перевозчика страховщики столкнулись с серьезной критикой и раздражением со стороны таксомоторного сообщества, которое опасалось дополнительных сложностей из-за введения нового вида страхования. «Однако внедрение коротких полисов ОСАГО позволяет снять напряженность на рынке таксистов, которые смогут заключать — кто хочет — годовой, кто хочет — короткий, хоть однодневный, полис. Эти меры резко уменьшают критику в адрес НССО»,— подытожил глава страховых союзов.

Результаты страхового рынка за 2024 и 2025 годы в цифрах демонстрируют положительную динамику. По итогам прошлого года объем премий достиг 3,7 трлн руб. Главным драйвером выступило страхование жизни. Существенно повысилась и доля страховой премии в ВВП — с 1,3 до 1,86.

«Но не стоит забывать, что страхование — это не про сбор премии, это про услугу и про выплату, которую получат люди, что выгодно отличает этот сегмент от других»,— подчеркнул глава ВСС.

Евгений Уфимцев рассказал о ключевых направлениях развития страхового рынка на 2025–2028 годы. В первую очередь это совершенствование медицинского страхования (ОМС и ДМС) и развитие страхования жизни, включая внедрение новых продуктов: перезапуск ИСЖ и возможный допуск страховщиков к программе долгосрочных сбережений.

Особое внимание будет уделено трансформации ОСАГО и моторного страхования в целом, в том числе расширению практики натурального возмещения.

Важным направлением работы остается страхование жилья граждан от чрезвычайных ситуаций: опыт недавних наводнений показал, что страховые компании быстро и эффективно производят выплаты. Цель — повысить доступность и эффективность этих продуктов.

Кроме того, союз планирует укреплять взаимодействие с Верховным судом РФ для согласования подходов к ключевым вопросам страховой практики, а также повышать потребительскую ценность страховых продуктов через разработку стандартов ВСС и совершенствование внутренних процессов.

«По разным оценкам, самым организованным сообществом на финансовом рынке получилось именно страховое,— заявил глава страховых союзов.— Руководство Центрального банка отмечает наш союз как один из самых дисциплинированных. На банковском рынке такого уровня организации нет. А у нас и стандарты работают, и правила профдеятельности, и подходы в части общей организации».

Вера Склярова