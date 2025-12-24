Узкая специализация как конкурентное преимущество

О том, как в турбулентное время увеличить выручку и запустить новые продукты, рассказывает генеральный директор страховой компании «Аскор» Роман Воронков.

СК «Аскор» была основана и успешно работает с 2002 года на страховом рынке России. В 2016 году СК «Аскор» существенно расширила бизнес за счет присоединения страхового портфеля ООО «РОСТ-Страхование». В 2018-м присоединены страховые портфели компаний «Андромеда» и РСЦ. «Аскор» занимает 40-е место среди страховых компаний в РФ по добровольному имущественному страхованию. «Аскор» входит в состав ВСС и является стабильным участником страхового рынка, с современным подходом к клиентскому сервису.

— Рынок корпоративного транспорта в 2025 году изрядно штормило. Как это отразилось на страховой отрасли в целом и на вашей компании в частности?

— Мы, как и все, переживаем турбулентность. Безусловно, есть крупные игроки, а есть нишевые. В своих сегментах мы чувствуем себя достаточно комфортно, в том числе в нашей исторической нише — страховании возрастного коммерческого транспорта.

Давайте посмотрим, что у нас происходило в последнее время на рынке. После известных событий цепочки поставок были нарушены. Коммерческий транспорт, так же, как и легковой, пришел к выбору: покупка новой китайской техники или подержанных авто известных, проверенных производителей. Мы видим, что автопарк начинает смещаться по возрасту вправо.

— Как это отражается на страховом рынке?

— Исторически страховые компании комфортно себя чувствовали в страховании коммерческого транспорта в возрасте до семи лет. Сейчас средний возраст увеличивается. Люди не готовы покупать что-то совсем новое, больше доверяют уже зарекомендовавшим себя брендам. А наша специфика работы с партнерами — это как раз коммерческий транспорт старше семи лет. Мы предлагаем страхование объектов возрастом до 20 лет, поэтому этот тренд — это смещение рынка в нашу сторону. Мы давно работаем в этой нише и хорошо умеем это делать во всех регионах: от Калининграда до Владивостока.

— В чем специфика страхования возрастного автопарка?

— Новый автомобиль из автосалона никаких повреждений не имеет, его нет необходимости осматривать. Значит, нет никаких проблем с точки зрения оценки его стоимости, потому что это фактически цена договора купли-продажи, отпускная цена дилера.

А если мы говорим про технику, бывшую в эксплуатации, то здесь есть сразу несколько проблем. Во-первых, это география — разброс объектов может быть очень широким. Часто эта техника стоит на удаленных промышленных площадках — до нее нужно добраться, чтобы оценить и осмотреть.

Второй значимый момент, где важна экспертиза,— анализ технического состояния транспорта: как он выглядит, какие повреждения уже имеет.

Третий момент: финальная оценка очень зависит от особенностей эксплуатации каждого конкретного объекта. Потому что два объекта возрастом пять-шесть лет могут быть совершенно в разном состоянии у разных собственников и эксплуатантов.

— Какие продукты были наиболее востребованы в последнее время?

— В 2024 и 2025 годах у клиентов лизинговых компаний начались массовые дефолты. Соответственно, это означает отказ от техники и ее последующее изъятие. Техника возвращается лизингодателю и не эксплуатируется, уходит такой риск, как ДТП, потому что техника не на ходу — она хранится на площадках. Необходимость полного каско отсутствует, соответственно, появляется спрос на усеченный набор услуг. По сути, это полис мини-каско, сведенный до парковочных повреждений. Вот такой продукт потребовался рынку, его нужно было запускать и переформатировать.

А для остальной части клиентов очень существенным стал вопрос гибкости платежей. Все пытаются экономить на всем. Соответственно, очень возрос спрос на рассрочки. Мы их предоставляем без увеличения стоимости тарифа.

— За счет чего вы можете предоставлять такие услуги? Не все так делают.

— Верно, так делают не все. Это наше тарифное решение, мы понимаем потребности наших клиентов. Не по всем объектам мы это предлагаем, но большинству клиентов такие услуги доступны.

— С чем были связаны основные вызовы для вас в 2025 году?

— Мы живем не в вакууме, поэтому состояние рынка влияет и на нас. Если говорить про общий объем выдачи лизинга, то, по нашей оценке, он снизился на 56% по сравнению с 2024 годом. При этом растет доля китайских производителей, но и доля отечественных производителей выросла. Так, например, доля КамАЗа, в нашем портфеле составила 11,2%, что в три раза больше, чем годом ранее.

— В 2026 году вы хотите выйти на рынок ДМС. Рынок достаточно конкурентный, много крупных игроков. За счет чего планируете выигрывать борьбу за клиентов?

— За счет поиска своей ниши. Подход клиентов к полису ДМС изменился. После пандемии все стали более внимательно относиться к своему здоровью. И полис ДМС теперь — это не просто что-то данное от работодателя, а вещь, о которой человек сам начинает задумываться.

Здесь, как и в ситуации с каско, люди не готовы платить за что-то лишнее. Предложение должно максимально приближаться к тому, что нужно конкретному клиенту. Не нужны жемчужные ванны, заоблачные исследования. И опять же есть определенная отраслевая специфика. Наша целевая аудитория на рынке ДМС — это малый и средний бизнес. Мы понимаем небольшие компании, мы такие же гибкие, как и они.

Приведу пример. Небольшой ИТ-коллектив, который не готов платить за широкую программу. По роду своей деятельности он имеет специфику заболеваний: сидячая работа, остеохондроз, артрит, зрение. Вот на чем надо сосредоточиться. Нам нужно найти лучшие клиники для этих заболеваний по лучшей цене. Конечная цель — вылечивать, а не лечить. В этом смысле мы будем более гибкими, чем крупные компании, у которых продукты стандартизированы.

— По вашему основному направлению — автострахованию — у вас география широчайшая: вся страна. А по ДМС вы тоже планируете работать во всех регионах?

— Мы трезво оцениваем наши возможности. Нельзя охватить сразу все, да и не нужно. Пока будем оставаться нишевым игроком, поэтому начинаем с Москвы и Санкт-Петербурга.

— Применяете ли вы современные технологии, в частности ИИ, в своих продуктах?

— Мы, безусловно, настраиваем вместе с партнерами отдельные процессы, но говорить о том, что ИИ — наше все, было бы неправильно. Мы используем определенные решения в андеррайтинге, в оценке, при подведении решения по убытку, для борьбы с мошенничеством.

Полезная технология — мобильный осмотрщик. Мы ее активно используем в силу широкого географического разброса транспорта на оценку. Нужны четкая фиксация, неизменяемый формат передачи данных, простой интерфейс. Фактически первичный осмотр может провести сам клиент. Если качество предоставленных материалов не устраивает, тогда уже можно организовать выезд эксперта.

— Вы планируете запуск нового направления — страхование майнингового оборудования. В чем специфика данного направления?

— Сами объекты очень сильно отличаются от традиционных промплощадок, требуется другая степень защиты. Что специфично для оборудования: сверхчувствительность к энергоснабжению и температурным режимам охлаждения.

— Как вы пришли к идее запуска такого продукта?

— Это связано с тем, что майнинг был легализован. Налоговая инспекция ведет списки майнеров, эксплуатантов площадок майнингового оборудования. Устанавливается отдельный тариф на электроэнергию. Все это законно, понятно, также это касается и происхождения оборудования.

Поскольку направление достаточно новое, участники рынка смотрят на него с осторожностью. Не ошибусь, если скажу, что на стартовой позиции все участники рынка в равных условиях.

Особенность состоит в том, что майнинговое оборудование очень быстро амортизируется. Срок службы обычно всего два года. И, конечно, это тоже накладывает определенную специфику на страхование. Не так давно были проблемы с перестрахованием этих объектов. Сейчас и перестраховочный рынок внутри России сформирован. Также мы очень подробно изучали опыт коллег из Белоруссии в этой области. Все это нас привело к тому, что мы создали отдельные правила страхования майнингового оборудования, вне рамок страхования промышленных объектов или просто электрооборудования.

— Как бы вы оценили емкость рынка в этом сегменте?

— Оценочная стоимость оборудования и энергоцентров — до 300 млрд руб. Стоимость майнингового оборудования достаточно высокая, поэтому его часто приобретают в лизинг. Наши партнеры в этом направлении — это как раз лизинговые компании.

— Страхование является обязательным условием выдачи оборудования?

— В данном случае — да, если говорим про лизинг. У нас также есть направление с добровольным страхованием как раз для тех майнинговых площадок, кто предоставляет хостинг для оборудования.

— Какие ожидания у вас от 2026 года для компании и для страховой отрасли в целом?

— Мы будем оптимистами. Активно планируем запуск новых направлений и ожидаем от них хорошей отдачи. Также планируем удержать позиции в тех нишах, где мы традиционно были представлены. Если говорить про отрасль страхования в целом, то тут прогноз будет более сдержанным — полагаю, рост будет минимальным.

— Что станет главным драйвером для отрасли?

— Переход к новой поведенческой модели. Клиенты точно не будут готовы платить за лишние опции. Продукты должны стать более дробными, гибкими с точки зрения набора услуг. Это новый, более осознанный подход. Будут востребованы гибридные и усеченные продукты с индивидуальной настройкой.

Беседует Мария Рыбакова