Крупнейший и еще крупнее

На страховом рынке продолжается увеличение доли страхования жизни в общем объеме сборов. Остается высокой концентрация страхового рынка, хотя существенно не меняется. Лидером в трех из четырех важнейших номинаций оценки страхового рынка по версии «Эксперт РА» второй год подряд становится крупнейший страховщик.

Страховой рынок по итогам девяти месяцев 2025 года демонстрирует рост. Драйвером роста страхового рынка остается страхование жизни, которое за этот же период увеличилось на 29,4%, составив 1,5 трлн руб. В то же время страхование иное, чем страхование жизни, за девять месяцев 2025-го выросло только на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем этого сегмента составил 1,3 трлн руб.

При этом структура страхового рынка меняется: доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка увеличилась на 6 п. п., составив 54%, соответственно, доля страхования иного, чем страхование жизни, снизилась до 46% за девять месяцев 2025-го по сравнению с девятью месяцами 2024 года.

В страховании жизни наиболее сильный прирост страховых премий по итогам девяти месяцев 2025 года по сравнению с таким же периодом 2024-го отмечается в сегменте инвестиционного страхования жизни — 93,5%, при этом накопительное страхование жизни за этот же период росло менее высокими темпами — на 7,9%. Страховые премии по накопительному страхованию жизни за девять месяцев 2025-го составили 837 млрд руб., по инвестиционному страхованию жизни — 608 млрд руб.

С 1 января 2026 года инвестиционное страхование жизни уйдет с российского рынка и его продажи прекратятся. По мнению агентства «Эксперт РА», с учетом снижения ключевой ставки и негативной динамики фондового рынка клиенты стараются успеть до конца года оформить полисы ИСЖ — этим объясняется всплеск продаж этого продукта. При этом следует отметить, что значительная доля ИСЖ оформлена на длительный срок — свыше десяти лет.

Темпы прироста страховых премий в накопительном страховании жизни уже не такие высокие, как в прошлые периоды. На фоне снижения ключевой ставки продукты НСЖ стали удлиняться. Если в прошлом году широкое распространение получили программы на три месяца, что и привело к взрывному росту НСЖ, то сейчас договоры заключаются на более длительный срок — от года до трех лет, что оборачивается более низким приростом страховых премий.

Кредитное страхование жизни продолжает падать: его объем сократился на 25,3%, составив 48 млрд руб. за девять месяцев 2025 года. Ставки по кредитам еще сохраняются на довольно высоком уровне, кроме того, ужесточение выдачи кредитов тоже не способствует росту кредитного страхования.

«Эксперт РА» отмечает падение страховых премий и в некоторых сегментах страхования иного, чем страхование жизни. ДМС сократилось на 1,6%, ОСАГО — на 1,0%, страхование от несчастных случаев и болезней — на 7,3% за девять месяцев 2025 года по сравнению со значениями такого же периода 2024-го. В то же время страхование имущества юридических лиц выросло на 12,1%, страхование имущества граждан — на 9,5%, страхование автокаско — на 1,9%.

Страховые взносы по добровольному медицинскому страхованию составили 241 млрд руб. за девять месяцев 2025 года. Снижение страховых премий по ДМС связано с сокращением продаж «коробочных» продуктов, реализуемых через банки. В то же время продажи работодателям программ ДМС для сотрудников сохраняются на высоком уровне.

Страхование автокаско за девять месяцев 2025 года составило 241 млрд руб., ОСАГО — 240 млрд руб. Снижение премий в ОСАГО связано с высокой конкуренцией среди страховщиков, которые предлагают более низкие тарифы клиентам. Кроме этого, рост продаж краткосрочных полисов ОСАГО также может оказывать влияние на динамику премий. В страховании автокаско отмечается небольшой прирост. Давление на этот сегмент оказывают невысокие продажи новых автомобилей, а также низкие объемы автокредитования.

Сокращение страхования от несчастных случаев и болезней до 119 млрд руб. за девять месяцев 2025 года связано с низкими объемами потребительского и ипотечного кредитования в связи с высокими ставками по кредитам и ужесточением правил их выдачи.

За девять месяцев 2025 года доля пяти крупнейших страховщиков на страховом рынке составила 55,4%, доля десяти крупнейших — 74,2%. При этом по сравнению с показателями за девять месяцев 2024-го концентрация рынка существенно не изменилась: доля топ-5 страховщиков увеличилась на 0,7 п. п., топ-10 — на 0,4 п. п.

По версии «Эксперт РА», на основе статистики Банка России, по итогам девяти месяцев 2025 года лидерами по объему собранных страховых премий по прямому страхованию стали ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «СК "Согаз-Жизнь"», АО «Согаз». В тройку лидеров по премиям по страхованию жизни по итогам девяти месяцев 2025-го вошли ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «СК "Согаз-Жизнь"» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». В сегменте добровольного страхования лидируют ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «СК "Согаз-Жизнь"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования — АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», САО «РЕСО-Гарантия».

Страховые взносы за девять месяцев 2025 года № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 696609 25,3% 654619 94,0% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 224212 8,1% 166945 74,5% 3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 219637 8,0% 124855 56,8% 4 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 219429 8,0% 106632 48,6% 5 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 162946 5,9% 102649 63,0% 6 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 136687 5,0% 79245 58,0% 7 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 111148 4,0% 63642 57,3% 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 94670 3,4% 56844 60,0% 9 Страховое акционерное общество ВСК 88159 3,2% 54279 61,6% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 84830 3,1% 16789 19,8% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 81167 2,9% 26336 32,4% 12 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 63699 2,3% 28862 45,3% 13 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 58279 2,1% 29494 50,6% 14 Акционерное общество «Т-Страхование» 53631 1,9% 15690 29,3% 15 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 51859 1,9% 31713 61,2% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 39714 1,4% 20103 50,6% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 31359 1,1% 6669 21,3% 18 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 30021 1,1% 16355 54,5% 19 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 25760 0,9% 13191 51,2% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 23798 0,9% 19484 81,9% 21 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 20682 0,8% 10299 49,8% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 20185 0,7% 11397 56,5% 23 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 15305 0,6% 8833 57,7% 24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания МАКС страхование жизни» 14725 0,5% 6792 46,1% 25 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 13666 0,5% 16053 117,5% 26 Акционерное общество «Зетта Страхование» 10170 0,4% 4815 47,3% 27 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 9485 0,3% 7858 82,8% 28 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 8742 0,3% 3510 40,1% 29 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 8476 0,3% 3552 41,9% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 7538 0,3% 8079 107,2% 31 Акционерное общество «Баланс Страхование» 7526 0,3% 596 7,9% 32 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 7520 0,3% 2680 35,6% 33 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 6703 0,2% 4883 72,9% 34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 6574 0,2% 1294 19,7% 35 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Согласие-Вита» 6514 0,2% 2231 34,2% 36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 5920 0,2% 267 4,5% 37 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 5835 0,2% 419 7,2% 38 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 4453 0,2% 1750 39,3% 39 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 4437 0,2% 3547 79,9% 40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4261 0,2% 4690 110,1% 41 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 4062 0,1% 1351 33,3% 42 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 3765 0,1% - - 43 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 3665 0,1% 2324 63,4% 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 3512 0,1% 1931 55,0% 45 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 3362 0,1% 1169 34,8% 46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» 3295 0,1% 628 19,1% 47 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 3255 0,1% 130 4,0% 48 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 3050 0,1% 1451 47,6% 49 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 2906 0,1% 2175 74,9% 50 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 2433 0,1% 1452 59,7% 51 Акционерное общество «Д2 Страхование» 2154 0,1% 314 14,6% 52 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 2089 0,1% 1232 59,0% 53 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АТОН Жизнь» 1847 0,1% 99 5,4% 54 Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» 1704 0,1% 66 3,9% 55 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 1639 0,1% 288 17,5% 56 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 1378 0,1% 873 63,3% 57 Акционерное общество Страховая компания Чулпан» 1351 0,0% 851 63,0% 58 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 1289 0,0% 1035 80,3% 59 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 1285 0,0% 498 38,8% 60 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 1219 0,0% 433 35,5% 61 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 1112 0,0% 523 47,0% 62 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование» 1078 0,0% 539 50,0% 63 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 1003 0,0% 136 13,6% 64 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 892 0,0% 236 26,5% 65 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 834 0,0% 53 6,4% 66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Герса» 819 0,0% 56 6,9% 67 Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» 741 0,0% 215 28,9% 68 Акционерное общество «Лучи Страхование» 731 0,0% 451 61,7% 69 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф» 700 0,0% 1260 180,1% 70 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 699 0,0% 436 62,3% 71 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 694 0,0% 83 11,9% 72 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 650 0,0% 1163 178,9% 73 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 591 0,0% 429 72,5% 74 Акционерное общество «Страховая компания СОЛИДАРНОСТЬ» 490 0,0% 95 19,4% 75 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 473 0,0% 531 112,3% 76 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 376 0,0% 208 55,3% 77 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 372 0,0% 336 90,2% 78 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АК БАРС-Мед» 353 0,0% 240 68,1% 79 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 326 0,0% 8 2,4% 80 Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» 324 0,0% 62 19,1% 81 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 324 0,0% 111 34,4% 82 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение» 311 0,0% 216 69,3% 83 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 292 0,0% 426 145,9% 84 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 257 0,0% 65 25,3% 85 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Чулпан-Жизнь» 246 0,0% 183 74,6% 86 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 244 0,0% 202 82,7% 87 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 238 0,0% 18 7,6% 88 Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «ДЕЛО ЖИЗНИ» 237 0,0% 286 120,7% 89 Акционерное общество «Страховая компания Турикум» 235 0,0% 304 129,3% 90 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 183 0,0% 65 35,5% 91 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 160 0,0% 103 64,3% 92 Акционерное общество «ГУТА-Страхование» 149 0,0% 35 23,7% 93 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 97 0,0% 58 59,7% 94 Страховое акционерное общество «ЛЕКСГАРАНТ» 87 0,0% 2 1,8% 95 Общество с ограниченной ответственностью «СК Экспресс-страхование» 51 0,0% — — 96 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания ИНКО-МЕД» 50 0,0% 0 0,4% 97 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта» 21 0,0% — — 98 Общество с ограниченной ответственностью «Кофас Рус Страховая компания» 17 0,0% 2 11,0% 99 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб» 12 0,0% 0 0,7% 100 Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» 11 0,0% — — «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

Взносы по страхованию жизни за девять месяцев 2025 года № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 696532 46,4% 654521 94,0% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 224198 14,9% 166935 74,5% 3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 201615 13,4% 106374 52,8% 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 92453 6,2% 56780 61,4% 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 80965 5,4% 26196 32,4% 6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 49992 3,3% 28173 56,4% 7 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 31269 2,1% 6669 21,3% 8 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 29900 2,0% 16353 54,7% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 22110 1,5% 18563 84,0% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 15476 1,0% 10069 65,1% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 14589 1,0% 6784 46,5% 12 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование жизни» 13006 0,9% 14863 114,3% 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 5809 0,4% 2195 37,8% 14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 4407 0,3% 1730 39,3% 15 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 4361 0,3% 3528 80,9% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4257 0,3% 4684 110,0% 17 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 3673 0,2% — — 18 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 2724 0,2% 1113 40,9% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АТОН Жизнь» 1847 0,1% 99 5,4% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 777 0,1% 2733 352,0% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф» 664 0,0% 1257 189,4% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чулпан-Жизнь» 244 0,0% 182 74,7% 23 Общество с ограниченной ответственностью «Cтраховая компания ДЕЛО ЖИЗНИ» 201 0,0% 283 140,5% 24 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 87 0,0% 241 277,5% 25 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 60 0,0% 92 154,5% 26 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 2 0,0% 23 926,5% 27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь» 1 0,0% — — «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

Динамика крупнейших видов страхования 9 мес. 2024 г., млрд рублей 9 мес. 2025 г., млрд рублей Прирост в % за 9 мес. 2025 г. / 9 мес. 2024 г. Страховые премии (взносы) всего 2407 2762 14,7 Страхование жизни 1160 1501 29,4 накопительное страхование жизни 776 837 7,9 инвестиционное страхование жизни 314 608 93,5 кредитное страхование жизни 64 48 –25,3 прочие виды 7 9 27,7 Страхование иное, чем страхование жизни 1247 1261 1,1 ДМС 245 241 –1,6 страхование автокаско 236 241 1,9 ОСАГО 243 240 –1,0 страхование имущества юридических лиц 114 127 12,1 страхование от несчастных случаев и болезней 128 119 –7,3 страхование имущества граждан 90 98 9,5 прочие виды 191 195 1,8 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Взносы по страхованию, отличному от страхования жизни, за девять месяцев 2025 года № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 204783 20,3% 115565 56,4% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 122294 12,2% 73659 60,2% 3 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 99126 9,8% 52616 53,1% 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 80345 8,0% 13918 17,3% 5 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 74469 7,4% 43371 58,2% 6 Страховое акционерное общество ВСК» 65453 6,5% 35833 54,7% 7 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 44230 4,4% 17750 40,1% 8 Акционерное общество «Т-Страхование» 41857 4,2% 9133 21,8% 9 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 41164 4,1% 24022 58,4% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 33493 3,3% 15227 45,5% 11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 18931 1,9% 9509 50,2% 12 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 17814 1,8% 258 1,5% 13 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 14459 1,4% 6368 44,0% 14 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 11040 1,1% 6551 59,3% 15 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 9485 0,9% 7858 82,8% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 8287 0,8% 1321 15,9% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 8024 0,8% 2996 37,3% 18 Акционерное общество «Баланс Страхование» 7526 0,7% 596 7,9% 19 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 7006 0,7% 2476 35,3% 20 Акционерное общество «Зетта Страхование» 6774 0,7% 2899 42,8% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 6761 0,7% 5345 79,1% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 6574 0,7% 1294 19,7% 23 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 5920 0,6% 267 4,5% 24 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 5835 0,6% 419 7,2% 25 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 4710 0,5% 1328 28,2% 26 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 4115 0,4% 1340 32,6% 27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 4054 0,4% 1351 33,3% 28 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 3255 0,3% 130 4,0% 29 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 3147 0,3% 1484 47,2% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» 3024 0,3% 521 17,2% 31 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 2932 0,3% 472 16,1% 32 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 2433 0,2% 1452 59,7% 33 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 2217 0,2% 64 2,9% 34 Акционерное общество «Д2 Страхование» 2154 0,2% 314 14,6% 35 Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» 1704 0,2% 66 3,9% 36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 1688 0,2% 921 54,6% 37 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 1605 0,2% 247 15,4% 38 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 1586 0,2% 827 52,1% 39 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 1378 0,1% 873 63,3% 40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 1285 0,1% 498 38,8% 41 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 1219 0,1% 433 35,5% 42 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 1189 0,1% 662 55,7% 43 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 1135 0,1% 555 48,9% 44 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 1129 0,1% 149 13,2% 45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 1112 0,1% 523 47,0% 46 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование» 1078 0,1% 539 50,0% 47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 1003 0,1% 136 13,6% 48 Акционерное общество Страховая компания Чулпан» 924 0,1% 601 65,0% 49 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 882 0,1% 225 25,5% 50 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 834 0,1% 53 6,4% «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

Взносы по ДМС за девять месяцев 2025 года № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 82883 34,4% 68236 82,3% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 32617 13,5% 22654 69,5% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 24226 10,0% 18446 76,1% 4 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 16845 7,0% 248 1,5% 5 Страховое акционерное общество ВСК» 13475 5,6% 10186 75,6% 6 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 13250 5,5% 8623 65,1% 7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 9296 3,9% 7065 76,0% 8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 7866 3,3% 7489 95,2% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 6650 2,8% 5322 80,0% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 4402 1,8% 1826 41,5% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 2801 1,2% 1068 38,1% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 2799 1,2% 1905 68,1% 13 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2795 1,2% 1425 51,0% 14 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 1694 0,7% 1324 78,1% 15 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1638 0,7% 879 53,6% 16 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1215 0,5% 1256 103,4% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 1057 0,4% 767 72,6% 18 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» 1027 0,4% 832 81,0% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 866 0,4% 525 60,7% 20 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 804 0,3% 432 53,7% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 683 0,3% 21 3,0% 22 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Согласие-Вита» 681 0,3% 35 5,1% 23 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 659 0,3% 415 63,0% 24 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 641 0,3% 499 77,8% 25 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 638 0,3% 547 85,8% 26 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 617 0,3% 569 92,2% 27 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 607 0,3% 1110 182,9% 28 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 571 0,2% 213 37,3% 29 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 528 0,2% 369 69,9% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 516 0,2% 331 64,1% 31 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 485 0,2% 38 7,9% 32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 395 0,2% 116 29,2% 33 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 366 0,2% 278 76,1% 34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АК БАРС-Мед» 353 0,1% 240 68,1% 35 Акционерное общество «Страховая компания СОЛИДАРНОСТЬ» 347 0,1% 70 20,1% 36 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 334 0,1% 187 56,0% 37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение» 311 0,1% 216 69,3% 38 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 305 0,1% 41 13,5% 39 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 305 0,1% 265 87,1% 40 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 269 0,1% 224 83,3% 41 Акционерное общество «Лучи Страхование» 266 0,1% 221 82,8% 42 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 255 0,1% 224 87,9% 43 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 242 0,1% 84 34,6% 44 Акционерное общество «Зетта Страхование» 232 0,1% 67 29,0% 45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 217 0,1% 105 48,3% 46 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 214 0,1% 132 61,7% 47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 198 0,1% 65 32,8% 48 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 195 0,1% 88 45,0% 49 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 159 0,1% 114 71,6% 50 Акционерное общество «Д2 Страхование» 157 0,1% 12 7,8% «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

Взносы по страхованию автокаско за девять месяцев 2025 года № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 39703 16,5% 25911 65,3% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 33886 14,1% 24356 71,9% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 30575 12,7% 20116 65,8% 4 Страховое акционерное общество ВСК 21218 8,8% 16225 76,5% 5 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 20935 8,7% 11483 54,8% 6 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 19544 8,1% 14075 72,0% 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» 14979 6,2% 11442 76,4% 8 Акционерное общество «Т-Страхование» 11359 4,7% 6806 59,9% 9 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 8919 3,7% 6149 68,9% 10 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 8041 3,3% 5601 69,7% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 7193 3,0% 2827 39,3% 12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 5943 2,5% 3869 65,1% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 4188 1,7% 2931 70,0% 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 3113 1,3% 2067 66,4% 15 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 1526 0,6% 689 45,1% 16 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1155 0,5% 1109 96,0% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» 1089 0,5% 461 42,3% 18 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 967 0,4% 199 20,6% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 920 0,4% 509 55,3% 20 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 780 0,3% 516 66,2% 21 Акционерное общество «Д2 Страхование» 730 0,3% 248 34,0% 22 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 636 0,3% 470 73,9% 23 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 631 0,3% 521 82,6% 24 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 434 0,2% 362 83,6% 25 Акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование» 306 0,1% 107 34,8% 26 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 251 0,1% 81 32,3% 27 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 221 0,1% 129 58,3% 28 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 220 0,1% 364 165,6% 29 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 184 0,1% 46 25,1% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 182 0,1% 114 62,4% 31 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 176 0,1% 50 28,4% 32 общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 139 0,1% 48 34,7% 33 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 122 0,1% 41 33,4% 34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 121 0,1% 172 142,6% 35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 59 0,0% 28 47,1% 36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 53 0,0% 33 61,8% 37 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 32 0,0% 8 26,4% 38 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 28 0,0% 28 99,8% 39 Акционерное общество «Страховая rомпания СОЛИДАРНОСТЬ» 25 0,0% 11 46,5% 40 Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» 18 0,0% 8 47,7% 41 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 14 0,0% 50 345,9% 42 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 14 0,0% - - 43 Акционерное общество «ГУТА-Страхование» 12 0,0% 8 62,4% 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 9 0,0% 1 12,4% 45 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 9 0,0% 2 26,4% 46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 9 0,0% 5 57,9% 47 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 6 0,0% 4 59,5% 48 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 6 0,0% 2 36,1% 49 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 6 0,0% 28 472,1% 50 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 3 0,0% 4 123,0% «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

Взносы по страхованию от несчастных случаев и болезней за девять месяцев 2025 года № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «Т-Страхование» 24381 20,5% 2027 8,3% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 12600 10,6% 1557 12,4% 3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 10170 8,6% 4950 48,7% 4 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 9525 8,0% 2147 22,5% 5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 8721 7,3% 1186 13,6% 6 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 7981 6,7% 1280 16,0% 7 Страховое акционерное общество ВСК 5304 4,5% 2500 47,1% 8 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 4668 3,9% 1492 32,0% 9 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 4219 3,6% 1458 34,5% 10 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 3158 2,7% 1348 42,7% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 2687 2,3% 114 4,3% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 2089 1,8% 300 14,4% 13 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2040 1,7% 1239 60,7% 14 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1974 1,7% 679 34,4% 15 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 1909 1,6% 260 13,6% 16 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 1750 1,5% 598 34,1% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 1535 1,3% 43 2,8% 18 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1513 1,3% 202 13,4% 19 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 1222 1,0% 405 33,2% 20 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 1197 1,0% 493 41,2% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 1160 1,0% 552 47,6% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 971 0,8% 287 29,6% 23 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 969 0,8% 11 1,1% 24 Акционерное общество «Зетта Страхование» 871 0,7% 188 21,6% 25 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 659 0,6% 171 26,0% 26 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 622 0,5% 138 22,3% 27 Акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век» 548 0,5% 3 0,6% 28 Акционерное общество «Д2 Страхование» 511 0,4% 38 7,4% 29 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 396 0,3% 185 46,9% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» 302 0,3% 14 4,5% 31 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 257 0,2% 41 15,8% 32 Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» 207 0,2% 114 54,8% 33 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 188 0,2% 19 10,4% 34 Акционерное общество «Лучи Страхование» 181 0,2% 100 55,3% 35 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 152 0,1% 18 11,7% 36 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МАКС страхование жизни» 136 0,1% 8 5,9% 37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 131 0,1% 31 23,4% 38 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 111 0,1% 23 20,7% 39 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 111 0,1% 0 0,1% 40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 95 0,1% 282 296,9% 41 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 95 0,1% 25 26,2% 42 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 94 0,1% 25 26,7% 43 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 90 0,1% — — 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 77 0,1% 68 88,9% 45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 74 0,1% 18 23,8% 46 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 73 0,1% 35 48,2% 47 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 70 0,1% 2 2,6% 48 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 64 0,1% — — 49 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 64 0,1% 6 10,0% 50 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 62 0,1% 25 40,2% «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

