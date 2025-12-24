Крупнейший и еще крупнее
Концентрация страхового рынка остается высокой с тенденцией к медленному росту
На страховом рынке продолжается увеличение доли страхования жизни в общем объеме сборов. Остается высокой концентрация страхового рынка, хотя существенно не меняется. Лидером в трех из четырех важнейших номинаций оценки страхового рынка по версии «Эксперт РА» второй год подряд становится крупнейший страховщик.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Страховой рынок по итогам девяти месяцев 2025 года демонстрирует рост. Драйвером роста страхового рынка остается страхование жизни, которое за этот же период увеличилось на 29,4%, составив 1,5 трлн руб. В то же время страхование иное, чем страхование жизни, за девять месяцев 2025-го выросло только на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем этого сегмента составил 1,3 трлн руб.
При этом структура страхового рынка меняется: доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка увеличилась на 6 п. п., составив 54%, соответственно, доля страхования иного, чем страхование жизни, снизилась до 46% за девять месяцев 2025-го по сравнению с девятью месяцами 2024 года.
В страховании жизни наиболее сильный прирост страховых премий по итогам девяти месяцев 2025 года по сравнению с таким же периодом 2024-го отмечается в сегменте инвестиционного страхования жизни — 93,5%, при этом накопительное страхование жизни за этот же период росло менее высокими темпами — на 7,9%. Страховые премии по накопительному страхованию жизни за девять месяцев 2025-го составили 837 млрд руб., по инвестиционному страхованию жизни — 608 млрд руб.
С 1 января 2026 года инвестиционное страхование жизни уйдет с российского рынка и его продажи прекратятся. По мнению агентства «Эксперт РА», с учетом снижения ключевой ставки и негативной динамики фондового рынка клиенты стараются успеть до конца года оформить полисы ИСЖ — этим объясняется всплеск продаж этого продукта. При этом следует отметить, что значительная доля ИСЖ оформлена на длительный срок — свыше десяти лет.
Темпы прироста страховых премий в накопительном страховании жизни уже не такие высокие, как в прошлые периоды. На фоне снижения ключевой ставки продукты НСЖ стали удлиняться. Если в прошлом году широкое распространение получили программы на три месяца, что и привело к взрывному росту НСЖ, то сейчас договоры заключаются на более длительный срок — от года до трех лет, что оборачивается более низким приростом страховых премий.
Кредитное страхование жизни продолжает падать: его объем сократился на 25,3%, составив 48 млрд руб. за девять месяцев 2025 года. Ставки по кредитам еще сохраняются на довольно высоком уровне, кроме того, ужесточение выдачи кредитов тоже не способствует росту кредитного страхования.
«Эксперт РА» отмечает падение страховых премий и в некоторых сегментах страхования иного, чем страхование жизни. ДМС сократилось на 1,6%, ОСАГО — на 1,0%, страхование от несчастных случаев и болезней — на 7,3% за девять месяцев 2025 года по сравнению со значениями такого же периода 2024-го. В то же время страхование имущества юридических лиц выросло на 12,1%, страхование имущества граждан — на 9,5%, страхование автокаско — на 1,9%.
Страховые взносы по добровольному медицинскому страхованию составили 241 млрд руб. за девять месяцев 2025 года. Снижение страховых премий по ДМС связано с сокращением продаж «коробочных» продуктов, реализуемых через банки. В то же время продажи работодателям программ ДМС для сотрудников сохраняются на высоком уровне.
Страхование автокаско за девять месяцев 2025 года составило 241 млрд руб., ОСАГО — 240 млрд руб. Снижение премий в ОСАГО связано с высокой конкуренцией среди страховщиков, которые предлагают более низкие тарифы клиентам. Кроме этого, рост продаж краткосрочных полисов ОСАГО также может оказывать влияние на динамику премий. В страховании автокаско отмечается небольшой прирост. Давление на этот сегмент оказывают невысокие продажи новых автомобилей, а также низкие объемы автокредитования.
Сокращение страхования от несчастных случаев и болезней до 119 млрд руб. за девять месяцев 2025 года связано с низкими объемами потребительского и ипотечного кредитования в связи с высокими ставками по кредитам и ужесточением правил их выдачи.
За девять месяцев 2025 года доля пяти крупнейших страховщиков на страховом рынке составила 55,4%, доля десяти крупнейших — 74,2%. При этом по сравнению с показателями за девять месяцев 2024-го концентрация рынка существенно не изменилась: доля топ-5 страховщиков увеличилась на 0,7 п. п., топ-10 — на 0,4 п. п.
По версии «Эксперт РА», на основе статистики Банка России, по итогам девяти месяцев 2025 года лидерами по объему собранных страховых премий по прямому страхованию стали ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «СК "Согаз-Жизнь"», АО «Согаз». В тройку лидеров по премиям по страхованию жизни по итогам девяти месяцев 2025-го вошли ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «СК "Согаз-Жизнь"» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». В сегменте добровольного страхования лидируют ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «СК "Согаз-Жизнь"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования — АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», САО «РЕСО-Гарантия».
Страховые взносы за девять месяцев 2025 года
|
«Эксперт РА» специально для “Ъ”.
Взносы по страхованию жизни за девять месяцев 2025 года
|
«Эксперт РА» специально для “Ъ”.
Динамика крупнейших видов страхования
|
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.
Взносы по страхованию, отличному от страхования жизни, за девять месяцев 2025 года
|
«Эксперт РА» специально для “Ъ”.
Взносы по ДМС за девять месяцев 2025 года
|
«Эксперт РА» специально для “Ъ”.
Взносы по страхованию автокаско за девять месяцев 2025 года
|
«Эксперт РА» специально для “Ъ”.
Взносы по страхованию от несчастных случаев и болезней за девять месяцев 2025 года
|
«Эксперт РА» специально для “Ъ”.