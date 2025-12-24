В погоне за инвестициями

От 30% до 60% доходов страховщиков формирует инвестиционная деятельность. При этом страховые компании могут работать на фондовом рынке только через посредников — брокеров и УК, за что платят комиссию. В этом году страховщики могли получить возможность работать на фондовом рынке самостоятельно, но этот вопрос остается нерешенным. Вместе с тем участники рынка уже ждут новых, дополнительных возможностей для инвестирования средств.

Источники прибыли

По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль страховщиков увеличилась на 21,4% год к году и составила 396,1 млрд руб. Рост прибыли, в частности, обеспечило улучшение результатов инвестиционной деятельности, указывает ЦБ.

По оценкам заместителя гендиректора «Югории» Андрея Языкова, за январь—сентябрь в целом по рынку прирост инвестиционного дохода составил 179% год к году. «Результаты выросли в результате сохранения в целом высокого уровня процентных ставок и смены тренда. Если в прошлом году на тренде роста ставок ряд финансовых инструментов, прежде всего среднесрочные и долгосрочные облигации, давал нулевую и отрицательную переоценку, то в этом году эти инструменты показали наибольший прирост стоимости, что в целом обусловило рост показателей»,— поясняет начальник центра управления активами страховой компании «Согласие» Максим Шипилов. В структурах как облигационного, так и депозитного портфелей произошло удлинение сроков формирующих их инструментов — эти изменения направлены на получение дополнительных доходов на тренде по снижению процентных ставок, продолжает он. По данным ЦБ, по итогам девяти месяцев этого года доля облигаций в активах составила 41,3%, банковских депозитов — 26%, акций — 8%.

Страховщики подтверждают, что инвестиции крайне важны. По словам вице-президента «Ренессанс страхования» Владимира Залужского, страховые компании зарабатывают за счет двух источников — страховой и инвестиционной деятельности. «Премии распределяются на комиссионные расходы, расходы на ведение дел и выплаты, в результате чего комбинированный коэффициент убыточности у компаний составляет около 96–98%. Прибыль страховщика формируется главным образом от инвестиций»,— продолжает господин Языков.

Страховые компании получают в свое распоряжение временно свободные денежные средства в виде премий, и эффективное управление этими средствами позволяет сформировать существенный источник доходов страховщика, поясняет господин Шипилов. В периоды высоких процентных ставок, по словам эксперта, роль этого источника доходов может существенно возрастать в сравнении с доходами от основной страховой деятельности и, наоборот, снижаться в периоды низких ставок.

В период высокой ключевой ставки страховые компании могут получать очень высокие доходы от инвестиционной деятельности, даже не зарабатывая непосредственно на страховых операциях, что позволяет снижать тарифы и повышать комиссии посредников, обостряя ценовую конкуренцию для привлечения дополнительных страховых премий, которые можно выгодно инвестировать и окупить возросшие затраты на страховую деятельность, уточняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. При снижении ключевой ставки инвестиционные доходы страховых компаний снижаются, что будет приводить к росту значимости результата от страховой деятельности, говорит он.

В зависимости от этапа экономического цикла доля инвестиционной деятельности может составлять 30–60% от совокупных доходов страховщика, оценивает господин Шипилов.

В западных развитых экономиках подобная ситуация для страховой компании является вполне стандартной и не свидетельствует о каких-то проблемах, и в этом смысле сегодня возрастает важность инвестиционной деятельности страховщика, его участие в фондовом рынке является важной составляющей успеха, подчеркивает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев.

По итогам 2025 года страховщики также ожидают положительную динамику. Рост результатов инвестиционной деятельности в целом по рынку составит не менее 150%, полагает господин Шипилов. В текущих условиях выглядит обоснованным дальнейшее наращивание доли облигаций для фиксации относительно высоких ставок на среднесрочном горизонте, считает директор департамента «Страхование Рексофт» Никита Евсеенко.

Кроме того, работа на фондовом рынке позволяет страховщикам значительно расширить спектр инструментов, доступных для инвестиций, а значит, и повысить эффективность инвестиционной деятельности страховых компаний, говорят страховщики. Эффективная инвестиционная деятельность, в свою очередь, позволяет страховщикам как повышать свою надежность за счет прироста капитала, так и снижать стоимость страховых продуктов для страхователей, отмечает Максим Шипилов.

Работа без страховщиков

Вместе с тем страховщики не работают на фондом рынке самостоятельно. Страховые компании не являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг и не могут быть участниками биржи ценных бумаг, указывает директор департамента управления активами «АльфаСтрахования» Александр Байдаков.

На фондовом рынке страховые компании обычно работают через профессиональных участников, отмечает директор департамента аудита Kept Максим Присталов. По словам Максима Шипилова, на фондовом рынке страховые компании работают через брокеров и уплачивают по совершенным сделкам брокерские и биржевые комиссии.

«Брокерские комиссии отличаются по видам сделок и, как правило, устанавливаются в индивидуальном порядке. Ряд брокеров публично размещает информацию о величине брокерских комиссий, выделяя страховщиков в отдельную группу профессиональных инвесторов, для которых размер комиссий в целом ниже, чем для других участников рынка»,— поясняет Максим Шипилов. В нашем случае брокерское вознаграждение может составлять от 0,03% до 0,005% от суммы сделки в зависимости от объема, оценивает финансовый директор «Росгосстраха» Евгения Решетина.

При работе через посредников страховщики получают возможность сосредоточиться на стратегических инвестиционных решениях, делегируя операционное исполнение и поддержку технической инфраструктуры специализированным брокерам, что позволяет оперировать значительными портфелями без необходимости инвестировать в собственные торговые системы, получение дорогостоящих лицензий и формирование команды профессиональных трейдеров, отмечает Никита Евсеенко. Также брокеры, по его словам, обеспечивают доступ к высокоскоростному подключению к торгам, аналитическим сервисам и системам управления рисками, что было бы избыточно затратным для каждой страховой компании.

Таким образом, текущая модель с использованием лицензированных брокеров и обязательным контролем со стороны специализированных депозитариев создает систему сдержек и противовесов, которая защищает как интересы страховщиков, так и стабильность финансового рынка в целом, считает Никита Евсеенко.

В ожидании новизны

По словам страховых компаний, позиции могли измениться. СК «АльфаСтрахование» участвовала в обсуждениях о предоставлении страховщикам возможностей дилера на рынке ценных бумаг, что дало бы право страховщику стать участником организованных торгов ценными бумагами, сократив операционные расходы, признаются в компании.

«Но сейчас конкуренция за клиента среди крупнейших брокеров обеспечивает страховщикам справедливый уровень комиссионных при совершении операций и комфортный доступ к различным инструментам и операциям с ценными бумагами, поэтому не считаем, что в настоящее время это является острой потребностью»,— говорят там.

Кроме того, участники рынка указывают на нормативные трудности. Фондовый рынок быстро развивается, при этом не все его инструменты становятся доступны и эффективны для страховщиков в силу регуляторных ограничений, отмечают страховщики.

Например, бурно развивающийся рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) пока практически закрыт для страховщиков, поскольку любые инвестиции в ЦФА оцениваются как «плохие» с точки зрения расчета регуляторного капитала, то есть вычитаются из расчета капитала страховщика, поясняет Максим Шипилов. «Рассчитываем на расширение доступа страховщиков (снятие ограничений со стороны регулятора) к новым инструментам фондового рынка, в частности к отдельным категориям ЦФА, поскольку доступ к новым инструментам позволит дополнительно повысить эффективность инвестиционной деятельности страховых компаний»,— говорит он.

Конкурируя за клиентов с управляющими компаниями и брокерами, страховщики заинтересованы в добавлении в страховые продукты различных инвестиционных сервисов, в том числе позволяющих клиентам определять и менять инвестиционные стратегии, пополнять и выводить средства по договору, отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова.

