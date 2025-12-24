Рейтинг страховых компаний по темпам прироста сборов

Место по темпам прироста премий (взносов) Компания Изменение объемов сборов страховых премий (взносов) по итогам первых трех кварталов 2025 г. относительно первых трех кварталов 2024 г. (%) Место по объемам сборов страховых премий за первый квартал 2025 г. 1 Акционерное общество «Баланс Страхование» 624,9 31 2 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания АСТК» 303,5 36 3 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 197,4 13 4 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 155,5 47 5 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 128,2 17 6 Акционерное общество «Зетта Страхование» 119,5 26 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 112,3 24 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 92,8 2 9 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 86,0 18 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 50,4 11 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 46,6 44 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 46,5 8 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 25,0 34 14 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 24,9 37 15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 22,4 10 16 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 21,7 29 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 18,9 1 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 14,1 41 19 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 13,0 21 20 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 12,5 32 21 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 12,1 3 22 Акционерное общество «Т-Страхование» 11,8 14 23 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 10,2 22 24 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 9,3 28 25 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 8,9 38 26 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 8,4 20 27 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 6,7 27 28 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 5,5 19 29 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 4,7 30 30 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 3,3 7 31 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 0,7 23 32 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 0,3 15 33 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 0,1 16 34 Акционерное общество «АльфаСтрахование» –0,6 5 35 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» –0,8 4 36 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» –2,7 12 37 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» –5,1 6 38 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» –6,4 46 39 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» –7,8 43 40 Страховое акционерное общество «ВСК» –9,2 9 41 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания БКС Страхование жизни» –14,6 40 42 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» –15,2 33 43 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» –23,6 35 44 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» –24,7 48 45 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» –25,5 50 46 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» –27,8 39 47 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» –33,6 49 48 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» –39,9 42 49 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование жизни» –40,4 25 50 Акционерное общество «Русский стандарт Страхование» –41,7 45