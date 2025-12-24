Рейтинг страховых компаний по темпам прироста сборов

|1
|Акционерное общество «Баланс Страхование»
|624,9
|31
|2
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания АСТК»
|303,5
|36
|3
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|197,4
|13
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»
|155,5
|47
|5
|Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего»
|128,2
|17
|6
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|119,5
|26
|7
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни»
|112,3
|24
|8
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
|92,8
|2
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|86,0
|18
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь»
|50,4
|11
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|46,6
|44
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|46,5
|8
|13
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование»
|25,0
|34
|14
|Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ»
|24,9
|37
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|22,4
|10
|16
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|21,7
|29
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|18,9
|1
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа»
|14,1
|41
|19
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|13,0
|21
|20
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|12,5
|32
|21
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|12,1
|3
|22
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|11,8
|14
|23
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни»
|10,2
|22
|24
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|9,3
|28
|25
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф»
|8,9
|38
|26
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|8,4
|20
|27
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|6,7
|27
|28
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|5,5
|19
|29
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|4,7
|30
|30
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|3,3
|7
|31
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ»
|0,7
|23
|32
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|0,3
|15
|33
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|0,1
|16
|34
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|–0,6
|5
|35
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|–0,8
|4
|36
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|–2,7
|12
|37
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|–5,1
|6
|38
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ»
|–6,4
|46
|39
|Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС»
|–7,8
|43
|40
|Страховое акционерное общество «ВСК»
|–9,2
|9
|41
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания БКС Страхование жизни»
|–14,6
|40
|42
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|–15,2
|33
|43
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита»
|–23,6
|35
|44
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|–24,7
|48
|45
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|–25,5
|50
|46
|Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф»
|–27,8
|39
|47
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|–33,6
|49
|48
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни»
|–39,9
|42
|49
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование жизни»
|–40,4
|25
|50
|Акционерное общество «Русский стандарт Страхование»
|–41,7
|45