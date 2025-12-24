Рост с препятствиями

Несмотря на довольно существенный спад в третьем квартале, по итогам января—сентября 2025 года российский страховой рынок показал довольно существенный рост. По данным Банка России, практически весь этот рост обеспечили хорошие результаты инвестиционно-накопительного страхования жизни.

Страхование жизни

По итогам девяти месяцев 2025 года объем сборов российских страховщиков увеличился, по данным Банка России, на 14,7% относительно аналогичного периода 2024-го, до 2,8 трлн руб. Однако в третьем квартале наблюдалось снижение год к году: объем рынка снизился на 10,6% относительно июля—сентября 2024 года. При этом большую долю роста рынка в январе—сентябре обеспечили сегменты некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), составив в общем объеме сборов 52,3%. Сборы по остальным сегментам по итогам девяти месяцев 2025 года в совокупности не изменились, отмечают в Центробанке.

В третьем квартале этого года совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) составили 521,9 млрд руб. Это на 7,3% больше, чем во втором квартале. Как отмечается в аналитических материалах Центробанка, способствовать росту интереса к этому сегменту могло снижение ставок по банковским депозитам. Вместе с тем это сильно меньше показателей третьего квартала 2024 года (651,6 млрд руб., рост относительно третьего квартала 2023-го — в 3,7 раза): во второй половине прошлого года спрос в этом сегменте временно повысился из-за наличия арбитража между налогообложением по договорам страхования жизни и банковскими депозитами, отмечают в ЦБ.

«По итогам девяти месяцев 2025 года рост рынка ожидаемо замедлился по сравнению с беспрецедентно высоким приростом сборов премии по краткосрочным продуктам НСЖ в 2024-м»,— отмечает заместитель генерального директора «РСХБ-Страхование жизни» Артем Гончар.

Основной объем взносов в сегменте страхования жизни в этом году, как и в прошлом, обеспечивает НСЖ — 318,6 млрд руб. за третий квартал, по итогам девяти месяцев — 836,9 млрд руб. из 1,4446 трлн руб. по сегменту некредитного страхования жизни в целом. Популярность этого вида страхования объясняется его универсальностью: НСЖ одновременно обеспечивает финансовую защиту и помогает формировать капитал на важные цели, создавая долгосрочную стабильность, считает генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгений Гуревич.

Вместе с тем разрыв между объемами сборов по НСЖ и ИСЖ сократился. Если в третьем квартале прошлого года сборы по НСЖ оказались в 2,88 раза выше сборов по ИСЖ, то в третьем квартале нынешнего — в 1,56 раза. «Сегмент инвестиционно-накопительных видов показывает ровный темп после рекордов второго полугодия 2024 года. Доля ИСЖ вернулась на уровень порядка 40% в структуре сборов, объем стабилизировался на уровне 200 млрд руб. в квартал. В целом рынок выровнялся, и это хорошая динамика»,— говорит генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов.

Опережающими относительно сборов темпами росли выплаты страховщиков жизни. За девять месяцев 2025 года выплаты выросли в 2,25 раза, до 1,1 млрд руб., в основном за счет роста по договорам инвестиционно-накопительных видов, обращает внимание Валерий Смирнов. Это было ожидаемо, считает он: по этим продуктам в конце срока договора, как правило, выплачиваются как минимум все полученные страховщиком премии и гарантированный доход. Кроме того, в 2024 году заметно, с 25% до 43%, выросла доля коротких — не более года — договоров в структуре сборов, и заметная часть выплат по ним приходится на текущий год.

«Значимым индикатором устойчивости сектора стало рекордное увеличение регуляторных резервов страховщиков жизни — на 27%, их совокупный объем превысил 2,5 трлн руб. Это подтверждает высокую надежность компаний и гарантирует выполнение обязательств перед гражданами»,— добавляет Евгений Гуревич.

Период повышенных ставок в прошлом и первой половине этого года существенно изменил структуру спроса на рынке страхования жизни, говорит Евгений Гуревич. Он пробудил резкий рост интереса граждан к продуктам с фиксированной доходностью и привел к сокращению средней длительности договоров. В результате доля сборов по краткосрочным программам страхования жизни сроком до трех лет включительно выросла с 30% по итогам девяти месяцев 2023 года до 49% по итогам такого же периода 2025-го. По мере смягчения денежно-кредитной политики ожидается постепенное возвращение рынка к классическому долгосрочному НСЖ, считает Евгений Гуревич: будут увеличиваться средняя длительность договоров и средний чек.

«В этом году мы вывели на рынок новое решение — страховые продукты с защитой капитала и с доходностью, привязанной к снижению доходности ОФЗ или корпоративных бумаг. Эти продукты позволяют заработать в том числе на досрочном выходе из программы»,— рассказывает Валерий Смирнов. Также он отмечает существенный прирост у СК «Росгосстрах Жизнь» объемов сборов по программам сроком более десяти лет: в 24,5 раза по сравнению с девятью месяцами прошлого года.

В 2025 году высоким спросом пользуются программы ИСЖ на срок более десяти лет и программы НСЖ со сроком до трех лет, отмечают в Банке России. Существенный объем долгосрочных договоров ИСЖ при этом предусматривает возможности свободного вывода средств.

Рынок постепенно возвращается к продажам средне- и долгосрочных программ страхования, по которым совсем недавно появились дополнительные преимущества в виде повышения базы для расчета социального налогового вычета (со 150 тыс. руб. до 400 тыс. руб. в год), говорит Артем Гончар. Это станет новым драйвером роста рынка наряду с системой гарантирования возврата сбережений по договорам страхования жизни, которая заработает с 1 января 2027 года, считает страховщик. В качестве примера адаптации к новым условиям он приводит запущенный компанией «РСХБ-Страхование жизни» двухлетний накопительный продукт «Стандарт защиты», страховая защита в котором растет ежедневно, и этот рост привязан к ключевой ставке Банка России. Кроме того, компания планирует расширить линейку накопительных продуктов предложениями на срок от трех лет.

Евгений Гуревич, в свою очередь, обращает внимание на перспективность стартовавшего в этом году нового сегмента — долевого страхования жизни, предполагающего большую по сравнению с ИСЖ гибкость в выборе стратегии инвестирования. СК «Капитал Лайф Страхование жизни» сформировала собственные открытые паевые инвестиционные фонды, включающие акции российских компаний, корпоративные и государственные облигации. И предложила клиентам две стратегии, позволяющие либо выбрать сбалансированный подход к инвестированию, либо ориентироваться на более динамичные активы.

Сегмент non-life

В большинстве сегментов non-life (иных, чем страхование жизни) в этом году наблюдается либо спад, либо слабый рост, не превышающий уровня инфляции. Суммарный сбор премий в этих сегментах в первом квартале превысил прошлогодние показатели на 5%, во втором квартале оказался на 2,1% ниже, в третьем — на 1% выше. По итогам первых трех кварталов рост относительно аналогичного периода прошлого года оказался на уровне 1,1%.

Рынок non-life страхования по итогам девяти месяцев 2025-го показал минимальный прирост с 2022 года, отмечает руководитель центра стратегического анализа «СберСтрахования» Владислав Чезганов. Он ожидает, что прирост рынка по итогам года будет на уровне 1,5%. Вице-президент «Ренессанс страхования» Владимир Залужский дает менее оптимистичный прогноз: «На основании оперативных данных за 11 месяцев мы ожидаем, что по итогам года рынок сохранит примерно такие же темпы прироста — около 1,1%».

Наибольшие темпы роста в третьем квартале показал сегмент ДМС. По данным Банка России, он вырос на 10,5% относительно третьего квартала прошлого года. Вместе с тем с учетом результатов второго квартала, когда рынок ДМС просел на 14,7%, его результат по итогам девяти месяцев 2025 года оказался в отрицательной зоне: был зафиксирован спад на 1,6%.

По мнению Евгении Васильевой, директора центра стратегического анализа «Ингосстраха», снижение сегмента связано с сокращением страхования граждан за счет снижения части взносов, приходящейся на страхование заемщиков. При этом, по словам Владислава Чезганова, «удивил» сильный рост классических программ ДМС (на 19%). «Увеличение потребности бизнеса в корпоративных медицинских программах и популяризация продуктов ДМС для граждан в условиях высокой медицинской инфляции превысили ожидания, которые были у нас в начале года»,— говорит эксперт.

Отметим, что, по данным ЦБ, совокупное число застрахованных работодателями сотрудников по ДМС увеличилось на 2,9 млн человек (до 20 млн человек на конец сентября 2025 года), что, по мнению регулятора, «во многом объясняется растущей конкуренцией за сотрудников в условиях жесткого рынка труда». «Корпоративный ДМС показал значительный рост сборов, в частности за счет высокого спроса на соцпакеты, в которых ДМС традиционно выступает основным элементом в условиях кадрового дефицита на рынке труда»,— соглашается Владимир Залужский.

Взносы по автокаско в третьем квартале выросли на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 91,1 млрд руб., по итогам девяти месяцев прирост составил 1,9% (до 240,7 млрд руб.). Прирост взносов, по данным ЦБ, обеспечили физические лица, что компенсировало спад взносов по договорам, заключенным с юридическими лицами (число договоров, заключенных с физическими лицами, увеличилось более чем на 0,5 млн, до 6,2 млн).

Объем взносов по ОСАГО по итогам третьего квартала 2025 года сократился на 4,7% относительно третьего квартала 2024-го, до 83,7 млрд руб., по итогам девяти месяцев — на 1%, до 240,2 млрд руб. Снижение произошло за счет корпоративного сегмента страхования, а объем взносов, полученных от физических лиц, вырос, отмечают в ЦБ.

«Примечательно, что рост сборов по каско происходит, несмотря на падения продаж новых автомобилей»,— полагает Владимир Залужский. Это, по его мнению, свидетельствует о положительных структурных изменениях — расширении спроса на продукты для подержанных автомобилей, включая продукты с франшизой и линейку мини-каско.

В третьем квартале объем страховых премий в страховании имущества юридических лиц увеличился на 6,5% по сравнению с третьим кварталом 2024-го, до 44,1 млрд руб. По итогам девяти месяцев объем премий составил 127,4 млрд руб. (+12,1%). Для сегмента страхования имущества физлиц соответствующие показатели составили 36,3 млрд руб. (+9,4%) и 98,4 млрд руб. (+9,5%) соответственно.

«Сегмент страхования имущества юридических лиц показал гораздо более значительный рост, чем ожидалось,— 12% против прогнозных 7%»,— говорит Вячеслав Чезганов. «В начале 2025 года оценки роста сегмента страхования имущества граждан складывались на уровне 6–7% по итогам года, однако за девять месяцев 2025-го прирост рынка страхования ИФЛ составил 9,5% относительно девяти месяцев 2024-го»,— отмечает Евгения Васильева.

Рентабельность увеличилась

По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль российского страхового рынка увеличилась на 21,4% относительно января—сентября 2024-го, до 396,1 млрд руб. Рост прибыли, по данным Банка России, обеспечило улучшение результатов инвестиционной и финансовой деятельности. Это связано с увеличением процентных доходов, которое произошло в условиях наращивания доли облигаций в портфеле страховщиков.

Страховщики также получили прибыль от положительной переоценки финансовых инструментов на фоне роста российского долгового рынка в связи с ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ и ослабления геополитической напряженности. Вместе с тем по итогам девяти месяцев 2025 года страховщики получили убыток от отрицательной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, в связи с укреплением рубля. Результаты от страховой деятельности снизились, но в итоге рентабельность страхового рынка по итогам девяти месяцев 2025 года увеличилась: рентабельность активов, по данным ЦБ, достигла 8,6%, рентабельность капитала — 30,1%.

«По итогам трех кварталов 2025 года финансовый результат от страховой деятельности в non-life сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 221 млрд руб.»,— отмечает Владислав Чезганов. «Страховой рынок без учета страхования жизни за девять месяцев 2025 года показал незначительный прирост, зато сильно выросли выплаты — на 21,2%, до 637 млрд руб.,— обращает внимание Евгения Васильева.— Для сравнения: годовая инфляция в сентябре 2025 года составила 7,98%».

Что касается стоимости полисов, то, по словам Владимира Залужского, в розничном сегменте наибольший рост цен наблюдается в каско. Он обусловлен в основном ростом цен на автомобили с соответствующим увеличением премии по полису. Такая же причина роста стоимости полиса ДМС физлиц — прямое влияние медицинской инфляции. ОСАГО для добросовестных водителей, по его данным, показывает наименьший рост. «Расширение тарифного коридора Банка России позволило страховщикам предложить более агрессивные скидки для прибыльных клиентов с безаварийной историей»,— поясняет Владимир Залужский.

Рейтинг страховых компаний по темпам прироста сборов Место по темпам прироста премий (взносов) Компания Изменение объемов сборов страховых премий (взносов) по итогам первых трех кварталов 2025 г. относительно первых трех кварталов 2024 г. (%) Место по объемам сборов страховых премий за первый квартал 2025 г. 1 Акционерное общество «Баланс Страхование» 624,9 31 2 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания АСТК» 303,5 36 3 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 197,4 13 4 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 155,5 47 5 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 128,2 17 6 Акционерное общество «Зетта Страхование» 119,5 26 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 112,3 24 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 92,8 2 9 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 86,0 18 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 50,4 11 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 46,6 44 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 46,5 8 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 25,0 34 14 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 24,9 37 15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 22,4 10 16 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 21,7 29 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 18,9 1 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 14,1 41 19 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 13,0 21 20 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 12,5 32 21 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 12,1 3 22 Акционерное общество «Т-Страхование» 11,8 14 23 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование жизни» 10,2 22 24 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 9,3 28 25 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 8,9 38 26 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 8,4 20 27 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 6,7 27 28 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 5,5 19 29 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 4,7 30 30 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 3,3 7 31 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 0,7 23 32 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 0,3 15 33 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 0,1 16 34 Акционерное общество «АльфаСтрахование» –0,6 5 35 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» –0,8 4 36 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» –2,7 12 37 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» –5,1 6 38 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» –6,4 46 39 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» –7,8 43 40 Страховое акционерное общество «ВСК» –9,2 9 41 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания БКС Страхование жизни» –14,6 40 42 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» –15,2 33 43 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» –23,6 35 44 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» –24,7 48 45 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» –25,5 50 46 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» –27,8 39 47 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» –33,6 49 48 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» –39,9 42 49 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование жизни» –40,4 25 50 Акционерное общество «Русский стандарт Страхование» –41,7 45

Петр Рушайло