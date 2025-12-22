«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Центробанк 19 декабря поступил так, как ожидало абсолютное большинство экспертов и снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%. Но никто не ожидал достаточно жесткого заявления, которое за этим последовало: «Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте». Как на фондовом и валютном рынке отразится решение ЦБ? На что обратить внимание инвесторам? Куда вложить 1 млн руб. и более? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: ЦБ поступает осторожно, понимая, что решение по ключевой ставке после повышения НДС может ретранслироваться на инфляционные тенденции, на потребительскую инфляцию. Это логично, ожидаемо и правильно. При этом между уровнем инфляции в 6% и ключевой ставкой, которая составляет 16%, возникла чрезмерная дистанция — 10%. И это очень много для финансового рынка. В том же заявлении Центробанк говорит, что основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Вот это очень загадочная фраза. По мнению регулятора, мы развиваемся выше среднего по темпам роста российской экономики, чего, конечно, не видно ни по опережающим индексам, ни по PMI, ни по реальным цифрам ВВП, который развивается чуть больше 1%. И в целом это наверняка неудовлетворительные результаты. Но отсюда возникает вопрос, зачем Банк Росси снял ограничения на вывод валюты в начале декабря, что привело к снижению курса российского рубля? До этих решений в паре с юанем рубль был на уровне 11,80 руб. Сейчас — 11,30 руб. В 2024-м увеличение предложения ликвидности привело к существенному снижению национальной валюты. Курс в паре с долларом ушел за 100 руб. Сейчас ЦБ действует осторожно, но тоже увеличивает предложение рублевой ликвидности, что непременно сказывается на курсе российской валюты.

