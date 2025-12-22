Число сделок по ДДУ на рынке жилья в Москве выросло на 15% в 2025 году

Количество сделок на первичном рынке недвижимости Москвы в ноябре составило 8,28 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Показатель увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января на рынке жилья зарегистрировано 74,1 тыс. таких договоров, сообщил Росреестр.

«Благодаря активности в жилом сегменте, на который пришлось 73% от всех ДДУ, общий показатель на "первичке" в ноябре вышел в плюс к октябрю этого года и показал снижение менее 3% к ноябрю 2024 года»,— сообщил руководитель управления московского Росреестра Игорь Майданов.

На рынке коммерческой недвижимости отмечается снижение на 15,3% к октябрю, а также на 30,9% и 44,6% к ноябрьским результатам за 2024 и 2023 годы соответственно. В ноябре 2025 года было оформлено 3 тыс. договоров.

Общее число сделок с новостройками в жилом и нежилом сегментах столицы уменьшилось на 2,7% по сравнению с ноябрем прошлого года. Тогда показатель составил 11,6 тыс. ДДУ. В сравнении с ноябрем 2023 года, когда число договоров составило 16,4 тыс. ДДУ, показатель снизился на 31%.

За 11 месяцев 2025 года в жилом и нежилом сегментах зарегистрировано 107,3 тыс. ДДУ. Это на 11,8% меньше результата аналогичного периода прошлого года (121,5 тыс. договоров). По сравнению с 2023 годом — меньше на 27,3% (147,5 тыс. договоров).

На рынке жилья с января 2025 года зарегистрировано 74,1 тыс. договоров. В сегменте нежилой недвижимости за 11 месяцев было оформлено 33,1 тыс. договоров.