Путин поручил усилить борьбу с иностранным влиянием на нацполитику

Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить меры по борьбе с негативным информационным влиянием из-за рубежа на межнациональные отношения, сообщила пресс-служба Кремля. Задача входит в перечень поручений президента по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Согласно поручению, правительство должно принять меры по информационному обеспечению реализации национальной политики до 1 марта следующего года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заседание Совета по межнациональным отношениям прошло 5 ноября под председательством господина Путина в Москве. Мероприятие было посвящено итогам реализации Стратегии государственной национальной политики России. Также были рассмотрены приоритетные направления и задачи новой Стратегии до 2036 года.