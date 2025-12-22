В ДТП с маршруткой в центре Волгограда пострадали восемь человек

Восемь человек получили травмы в ДТП, произошедшем утром 22 декабря в центре Волгограда. Столкнулись маршрутное такси, следовавшее по маршруту «Краснослободск-Волгоград», и легковой автомобиль.

По информации облздрава, прибывшие бригады скорой помощи оказали первую помощь пострадавшим на месте аварии. Пассажиров госпитализировали в городскую клиническую больницу №25.

В тяжелом состоянии находится 22-летний житель. Медики принимают меры для стабилизации его состояния и сохранения жизни. Остальные семеро пострадавших – женщины 1962, 1967, 1973 и 1987 годов рождения, а также мужчины 23 и 25 лет – проходят комплексное обследование.

В настоящее время всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Нина Шевченко