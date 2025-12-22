В прокуратуре Прикамья прошли кадровые перестановки

В Пермском крае сменились руководители районных прокуратур. Как сообщает газета «Звезда», должность прокурора Горнозаводска занял бывший заместитель прокурора Губахи Максим Трегубов. Прежний руководитель прокуратуры Горнозаводска Владимир Боголюбов назначен прокурором Ленинского района Перми.

Прокурором Чердыни стал Андрей Кузнецов, ранее занимавший должность заместителя прокурора Добрянки.

Также был назначен новый прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пермского края в Кизеловском округе. Им стал Андрей Шевцов, ранее занимавший должность старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пермского края.