Пензенская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России

Пензенская область расположилась на 30 строке итогового рейтинга регионов России. Исследование провели эксперты РИА Новости.

Аналитики оценивали качество жизни, рынок труда, материальное благополучие граждан, социально-экономическое положение регионов, научно-техническое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни. По итогу Пензенская область набрала 58,50 баллов, уступив Волгоградской области, занявшей 29-позицию с отрывом в 0,48 баллов.

В топ-5 регионов попали Москва (почти 87 баллов), Санкт-Петербург (85), Подмосковье (81,88), республика Татарстан (78,16) и Свердловская область (70,64). В аутсайдерах рейтинга оказались республики Тыва (27,33) и Ингушетия (25,78), а также Еврейская автономная область (32,65).

Нина Шевченко