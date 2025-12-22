Зарубежные СМИ: Каковы итоги переговоров представителей РФ и США в Майами?



Двухдневные переговоры по мирному плану США по Украине завершились. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал разговор конструктивным.Выходные он провел в Майами, где встречался с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Дмитриев также допустил, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве. Уиткофф, в свою очередь, отметил, что Россия «полностью привержена достижению мира на Украине». О «быстром продвижении» дипломатических усилий заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Делегация из Киева также провела во Флориде переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Переговоры в Майами не привели к прорыву, хотя официально все стороны называют их продуктивными, пишет Politico. Встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с украинской и российской делегациями проходили раздельно, завершились почти одинаковыми заявлениями. И Киев, и Москва публично поблагодарили Вашингтон за посредничество, не раскрыв при этом никаких деталей переговоров. По оценке издания, стороны по-прежнему далеки от компромисса по ключевым вопросам. Так, Владимир Зеленский прямо называет наиболее сложными темы территорий, будущего Запорожской АЭС, гарантий безопасности и финансирования. Украина призывает усилить давлению на Россию, в том числе через новые санкции и расширение военной помощи ВСУ. Кремль же сигнализирует, что предложения Киева и европейских стран его не устраивают.

<b>Euronews в свою очередь делает акцент на инициативе Вашингтона возобновить прямые очные переговоры между Украиной и Россией. По данным телеканала, США предлагают трехсторонний формат на уровне советников по национальной безопасности. При этом издание отмечает, что именно нежелание Украины и Европы идти на компромисс, с точки зрения американской стороны, замедляет мирный процесс. В этом контексте идея прямых переговоров выглядит скорее тестом на готовность сторон к диалогу, чем реальным шагом к скорому урегулированию, заключает Euronews.

France 24 предполагает, что в Майами могли обсуждаться неудобные для Киева сценарии — прежде всего вопрос территориальных уступок в обмен на американские гарантии безопасности. По версии телеканала, именно этим объясняется отсутствие конкретики и сдержанность сторон в комментариях по итогам встречи.

The New York Times в свою очередь отмечает, что Москва фактически дала понять, что несогласна с позицией США. Так, помощник Владимира Путин Юрий Ушаков назвал большинство обсуждавшихся инициатив неконструктивными и неподходящими России. Издание также напоминает, что прежде Кремль уже выражал свое несогласие, тогда это касалось поправок к мирному плану Дональда Трампа