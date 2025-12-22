В Татарстане с 2026 года увеличат зарплату работникам Минфина республики
В Татарстане планируют увеличить месячные фонды оплаты труда работников Министерства финансов республики и его территориальных органов. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно документу, месячный фонд оплаты труда по должностным окладам сотрудников центрального аппарата Минфина увеличится с 11,79 млн до 12,96 млн руб., а фонд оплаты труда работников территориальных органов — с 15,38 млн до 16,92 млн руб.
Действие постановления будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.