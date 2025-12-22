Свердловчане не могут дозвониться в колл-центр минздрава из-за аварии на сетях

В колл-центре министерства здравоохранения Свердловской области наблюдаются перебои в работе из-за повреждения электросети в Екатеринбурге, передает департамент информационной политики региона. Отдельные поликлиники испытывают трудности с доступом к информационным сервисам.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным департамента, несмотря на технические неполадки, оказание медицинской помощи населению не прерывается и осуществляется в полном объеме. Специалисты компании «Россети Урал» уже приступили к устранению повреждений и проведению ремонтных работ.

Восстановление работоспособности информационных систем контролируется и.о. заместителя губернатора Свердловской области — министра инвестиций и развития региона Дмитрием Иониным.

Ирина Пичурина